知名投資人丁鵬教兒做渣男、帶看小黃片 不在乎被罵

丁鵬。（取材自鳳凰網）

知名量化投資 人丁鵬日前發表，「培養孩子從小當渣男，多*幾個女人，多給你老爸多生幾個孫子」的育兒觀言論，引發網友批評「有錢就是任性」、毀三觀，但丁鵬表示：隨便傳、不在乎。

觀察者網報導，網傳對話內容顯示，在談到教育 孩子問題時，丁鵬表示：「現在孩子初二，我準備明年給他看小黃片，親自教育他，高中應該就可以睡女生了。」「我兒子小學的時候，我就給他買了好的手機，給他辦的微信，打了不少錢過去，讓他請班上的女學生去吃零食，這樣培養他從小當渣男。」

被曝光的言論很快點燃了網友怒火。質疑在丁鵬眼中，自己兒子的人生樂趣就是睡女人、生孩子？更有網友直言，丁鵬的「價值觀真是一地碎。」

報導說，丁鵬1992年畢業於東南大學電子系；1998年畢業於該校自控系；2001年，畢業於上海交通大學計算機系，獲得博士學位。這或許即丁鵬在對話中所感嘆的：「這一輩子太苦了，從小到大讀書，30歲還在讀書。」

丁鵬履歷遍布高校、券商、公私募基金和期貨等領域。大多數工作內容都和量化有關，其多年累計管理資金規模超過50億元人民幣。

2001年起，丁鵬先後加入上海交通大學計算機系、東方證券 金融衍生品總部、成為方正富邦基金任專戶部副總監、東航金控資產管理部總經理等。2016年，丁鵬組建榮石投資，進入私募領域。丁鵬對榮石投資的認繳比例為20%，他後來退出。

有關言論引發網友批評。對此丁鵬表示：隨便傳、不在乎。（取材自觀察者網）

2012年1月，丁鵬推出了「量化投資-策略與技術」一書，反響不一。在公開場合，丁鵬標註自己是「中國量化投資學會（CQIA）理事長」。某資深量化私募投資人士直言：「丁鵬的確是關注量化投資比較早的人士。他和大家不是同一個圈子裡的，現在他們那個圈子主要搞量化學員收費培訓。」

證券時報去年7月報導，興盾資產涉及多起投資者糾紛，2020年10月被上海市浦東區人民法院列為失信被執行人。早期興盾資產管理股東名單中，丁鵬在列，後來於2020年8月退出股東序列。

此次有關育兒觀的爭議言論，再次將丁鵬送上熱搜。每日經濟新聞引述深圳某私募基金人士表示：「作為一位業內知名人士，更需要謹言慎行，考慮給公眾帶來的影響。從業人員不僅在工作中要自律，生活中的言行同樣也需要自律。」