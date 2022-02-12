老公病榻前嗨舞 挨批「潘金蓮」她駁照顧3年活很好

崔女在抖音上分享的一段病床前跳舞的影片遭瘋傳，不過因熱舞動作與身後丈夫狀況成鮮明對比，受到部分網友批評。（取材自紅星新聞）

浙江台州一名崔姓女子日前在抖音 上分享一段在生病老公「病床前跳舞」的影片被瘋傳，被部分網友指摘為「潘金蓮再世」，崔女回應稱被大家誤解了，強調自己3年來一直照顧丈夫，24小時不離身。

香港 01報導，由於崔女身後躺在病床上是他鼻子插著管子的老公，她還配文稱「神經病發作了，想刺激一下老公，他睜一隻眼閉一隻眼讓你瘋」、「給生活找點樂子」等，因而飽受批評。

報導說，47歲的崔女表示，丈夫在41歲時，即2017年左右曾突發腦梗塞入院，出院後身體愈發遲鈍；2019年1月再度腦幹大血管爆了，當時醫生指就算救過來也九成九是植物人。不過想著不能讓18歲的女兒和10歲兒子就此沒了父親，她沒有放棄，「只要有一口氣在，把他救過來再說」。經過62天，丈夫終於醒來，隨後出院。

出院後，由於女兒要上班，兒子要上學，照顧丈夫的重任便落在她一人身上。由於丈夫氣管切開，需要吸氧，她每隔兩小時就要消一次毒，還要給他敲背吸痰。雖然很苦，但崔女只能硬撐，「我如果倒下了，家就完了」。

她表示，去年9月起，崔女開始在抖音上分享照顧丈夫的影片，就是為了圖個開心，但不解為何就火了，很多人在評論區說難聽的話，「有的說我這樣能把我老公氣得跳起來，我說如果氣得能打我，我更開心」。甚至，還有人以潘金蓮的故事來形容她，對此她反駁「潘金蓮把武大郎給殺了，但這三年我丈夫還活得好好的」。她又稱，每次發影片時，她都會給丈夫看，有時候對方眼睛還睜得大大的。

崔女士表示，丈夫患病至今，她從來沒有開過直播、打賞，僅僅接過一次廣告，賣一點垃圾袋，同時也婉拒很多私信說要轉錢給她的網友。她還說，只要大家還喜歡看她的短片，她還是願意發的，又強調自己做事坦坦蕩盪，把老公、孩子們照顧好，就是她最大的安慰了。