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遼寧梅花鹿被流浪狗瘋咬 內臟「掏乾挖淨」死狀淒慘

中國新聞組／北京12日電
大連野生梅花鹿被流浪狗攻擊受傷，志願者送醫救治後開始進食。（取材自上游新聞）
大連野生梅花鹿被流浪狗攻擊受傷，志願者送醫救治後開始進食。（取材自上游新聞）

遼寧省大連蓮花山附近山上，多次出現梅花鹿被流浪狗咬死的事件，成群的流浪狗甚至將母鹿的肚子和內臟「掏乾挖淨」，場面血腥悽慘。有目擊民眾稱，曾看到梅花鹿被幾隻流浪狗追攆，慌不擇路才墜山或墜海。

上游新聞報導，隨著春季和繁殖季節的來臨，越來越多的新生小鹿將不得不面臨來自流浪狗的威脅。

據大連野境自然保護中心負責人王大鵬說，日前接獲通報一隻小鹿在山林中被流浪狗攻擊。由於梅花鹿擅長攀登陡坡，而狗則不具備相應能力，為躲避流浪狗不斷追咬，梅花鹿便走到懸崖巖石邊，不慎從10米高的山體跌落。

梅花鹿跌落在靠山小區附近，數隻流浪狗仍舊窮追不捨，繼續追咬梅花鹿。居民急忙招呼鄰居，共同將流浪狗趕跑，梅花鹿已經奄奄一息。

報導指出，王大鵬說，受傷的是一隻懷孕母鹿，事發現場地面上有一大灘血跡。「經檢查，梅花鹿身上有多處咬傷，腹腔被撕裂穿透，大量失血。」志願者說。儘管醫生為梅花鹿做了手術，經過數小時奮力施救，但因傷勢嚴重，這隻梅花鹿仍然沒能救回來。

尚處在悲傷中的志願者透露，近年梅花鹿被流浪狗咬傷、啃食致死事件，在當地非個例。王大鵬統計，自2021年12月底至今，大連已發生約14起梅花鹿被流浪狗咬傷事件。志願者能做的，只能是驅趕這些流浪狗，將受傷的梅花鹿帶回醫治，但成功救活的機率較低。

大連野生梅花鹿被流浪狗攻擊受傷，志願者送醫救治。（取材自上游新聞）
大連野生梅花鹿被流浪狗攻擊受傷，志願者送醫救治。（取材自上游新聞）

過去幾年冬天，大連當地梅花鹿被流浪狗咬傷、啃食致死事件時有發生，但今年十分密集。王大鵬說，流浪狗一旦吃到鹿肉便養成一種習性，針對梅花鹿的捕獵手段也會越來越熟練。

為此，志願者呼籲各方力量努力收容治理流浪狗。同時有聲音認為，梅花鹿面臨的威脅，實際上就是犬患，而非其他自然界中的生存威脅，應加大力度治理流浪狗。

王大鵬表示：「我們認可尊重動物生命，但是同時也要正確認識流浪狗、貓形成，是一種人為的錯誤投入到自然，牠不應該生存在野外。」犬類本就是近萬年前人類雜交馴化作為獵捕工具，並非自然產物，形成獨立基因的品種，不具備自然生態功能，沒有天敵、沒有節制獵捕，在失去人的管控後，正在野外肆意圍獵。

寵物醫院醫生在救治受傷的梅花鹿。（取材自上游新聞）
寵物醫院醫生在救治受傷的梅花鹿。（取材自上游新聞）

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