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有錢能使僧開門？ 浙江富豪違防疫令 特權上香

中國新聞組／北京11日電
通策醫療董事長呂建明。（取材自知乎）
通策醫療董事長呂建明。（取材自知乎）

浙江一A股上市老董自曝防疫期間未按規定，到杭州千年古剎徑山寺祈福，被批特權上香、佛渡有「元」人。事發後，當地政府回應已向上級部門匯報，徑山寺景區也表示已增加30名安保值守。

綜合媒體報導，徑山寺景區運營方杭州餘杭徑山旅遊度假公司日前表示，依防疫政策，農曆新年期間寺廟內部都不對外開放。餘杭區統戰部人士透露，據調查確實有個別僧人接到電話後把人從偏門放進寺廟。

徑山寺。（取材自證券時報)
徑山寺。（取材自證券時報)

據報導，這名老董是市值500億人民幣的A股上市公司通策醫療董事長呂建明，他在微博上自爆在7日開工第一天與朋友相約到徑山寺祈福，「因為疫情，最近徑山寺不對外開放，朋友聯繫了寺僧，得以進大殿燒了三支香。」

但當日寺廟按防疫規定不對外開放，徑山寺景區運營方杭州餘杭徑山旅遊度假有限公司4日曾發布消息稱，為持續鞏固疫情防控階段性成果，徑山寺景區繼續實行「雙暫停」(暫停開放場所、暫停一切集體宗教活動)，且前往徑山寺景區接駁車暫停運營。這意味著，呂建明違反疫情防控要求入寺燒香。

事件引發關注後，呂建明刪除此前微博消息，更新為，「開工第一天相約徑山寺祈福，到會合地點只有我一個人……因為疫情，最近徑山寺不對外開放，正門不開，但是停車場邊偏門並未關閉，任何人都可以出入……我進大殿燒了三支香。」

來源：YouTube

兩條微博前後說法將「朋友聯繫寺僧」的說法隱去，改為徑山寺不對外開放，正門不開，停車場偏門並未關閉，任何人都可出入。被批意在隱瞞違反防疫政策，推卸責任。

徑山寺表示，根據防疫政策規定，春節期間至今寺廟內部都是不對外開放的。不知道該遊客從何處進寺，但此事發生後，寺廟加強了安保措施，目前周圍有30個保安值守。餘杭區政府也表示已向上級彙報，並承認管理方面存在問題。

對此，網友諷刺「果然是佛渡有『元』人」、「有錢能使僧開門」。

防疫 疫情 微博

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