開車夫狂嘮叨…湖北女怒下車膠帶將夫封嘴、綁手

丈夫被綁手。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

湖北襄陽的余女士日前開車時，坐在副駕的丈夫擔心其技術，不停在旁指揮。余女士一氣之下拿出膠帶，直接把丈夫的嘴和手綁起來，阻止他繼續嘮叨。

事後，她把影片上傳至網路，還問網友們有沒有同款老公，「口罩 都堵不住你的嘴，這下安靜了吧，我駕照 是考的又不是偷來的」。

丈夫被封嘴。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

九派新聞報導，余女士稱，她開車行駛途中，丈夫總擔心她技術不行，一直在旁邊嘮叨，甚至還拽方向盤，這讓她很不服氣。將車在路邊停下後，她就用車裡的膠帶把丈夫的嘴巴封住、手綁起來。

「他可以對我指點，但是不要對我指指點點，我有九年駕齡，長途、短途、高速、國道都開過，行駛8萬多公里零事故、零違章，他自己一年違章十幾次還教育 我。」余女士說，丈夫坐車嘮叨不是一兩次了，此前也曾被她趕下車過，這次自覺理虧，便也不反抗。

據報導，余女士分享的另一個影片中，丈夫擔心余女士搞不清車上的按鍵，一個一個貼上標籤。

余女士坦承，「他性格挺好的」，丈夫平常對她的疑惑都會耐心解答，也一直想方法讓她熟練車上按鍵。余女士說，自己慌張的時候，遠近燈、雨刷、閃光燈都找不到，油箱蓋也不會開，遇到問題只能第一時間打視訊電話給丈夫一個一個詢問。