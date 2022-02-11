未成年拐賣上下瞞報？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

震驚中國的徐州八孩案，2月10日徐州官方再次發布調查公告。（取材自微博）

「你離谷愛凌還差十億次投胎，但離徐州豐縣母親只差一記悶棍。」震驚中國的徐州八孩案，2月10日徐州官方再次發布調查公告，將涉嫌非法拘禁罪的董志民刑事拘留，同時當初將小花梅帶離雲南省的桑姓婦人，連同其丈夫也一併以拐賣婦女罪嫌予以逮捕。然而官方針對案情前後四次公告，說法矛盾模糊，甚至涉嫌故意迴避小花梅的「實際年齡」，這讓民眾反覆質疑：若照小花梅後來住院時被央視拍到的病歷資料「52歲」推算，她是從40歲以後連續生下7名子女——但這有可能嗎？前後兜不攏又被刻意隱瞞的年齡問題，還有多少不可說的瞞報至死不清？

徐州八孩案從春節延燒以後，在2月10日晚間公布了徐州官方的最新調查，找到小花梅同母異父的妹妹光某英，透過DNA鑑定確認小花梅確為楊某俠無誤；最大的進展則是宣告現年55歲的董志民，因涉嫌非法拘禁罪，已被強制刑事拘留。同時前一次的公告中，查出桑姓婦人是當初「受小花梅母親囑託」，將小花梅從雲南帶到江蘇，最後卻極為可疑地無故走失，這位桑姓婦人及其丈夫雙雙被以涉嫌拐賣婦女遭到逮捕。

中國輿論質疑「年齡問題」

然而中國輿論不斷質疑的是「年齡問題」。從案發以來，始終未能確切知道小花梅的實際年齡到底幾歲，只知道是在「1998年領證結婚」，同時在社群 網路上又盛傳「知情村人說是15、6歲時來到村中」，但矛盾的是，《央視》後來的追蹤報導中，循線找到了小花梅在1月29日送入醫院治療，拍到病歷資料卡上寫著「年齡：52」，倘若這確實是小花梅的歲數，為何徐州官方始終沒有註明？

《央視》追蹤報導，小花梅病歷資料卡上寫著「年齡：52」。（截圖自央視新聞）

《央視》對小花梅追蹤報導。（截圖自央視新聞）

徐州官方在「年齡」上避重就輕的做法啟人疑竇，假設以現年52歲來回推（1972年出生），現年23歲的大兒子出生尚無可議，但其他7名年幼子女算起來，就會是小花梅在40歲之後連年生下7名子女，就常理推斷而言可能性極低。

被疑「未成年幼女」拐賣案

因此民眾質疑的是，很有可能小花梅的年齡遭到謊報，現年實際歲數應該低於52歲，不少意見認為小花梅現年或許還不到40歲。如果推理正確，那麼徐州案就真如中國輿論所說的「細思極恐」——當初小花梅很可能是一樁未成年幼女拐賣事件，而所謂的領證結婚、戶口登記，恐怕都存在瞞報扯謊的嫌疑。

若確實為幼女拐賣，那麼除了追究未成年人生子的罪責，當初地方政府單位是否有配合瞞報或責任疏失，都有可能因此串連出結構性的問題。

此外，從徐州官方的第四次聲明之中，又衍生出另一個年齡猜疑：被捕的桑姓夫婦兩人歲數相差19歲，同為雲南省出身的桑姓婦人為48歲、其江蘇省的丈夫67歲，這樣的組成背景，和中國過去許多類似的人口販賣有著雷同的蛛絲馬跡，有不少輿論懷疑：桑姓婦人自己會不會也是曾經被拐賣的受害者？後來也轉而參與人口拐賣？這在中國過往案例中，也早已是屢見不鮮的結構性問題。

徐州豐縣官方迫於壓力而展開調查，然而從1月28日發出第一份聲明以來，到2月10日的第四次公告，前後說法自相矛盾、含糊不清。最初徐州官方直接對外表示「不存在拐賣行為」，但案情太過可疑，第二次官方又改口楊某俠的真實身分待查，第三次聲明則初步交代了楊某俠的本名「小花梅」，但如何從雲南嫁到江蘇徐州？是否為人口拐賣？到底誰有犯罪、誰又該被究責？敷衍的官方公告反讓輿論更加困惑。

徐州官方在本回的調查公告裡，形同推翻自己過去「沒有拐賣」的說法，全案確如外界所臆測，與人口拐賣脫不了關係。但這一次的官方發布、先將董志民等人抓捕，就解決所有問題了嗎？和過去三次公告一樣，含糊曖昧的官方說法依舊疑點重重。

案情滾雪球 難以「小化沒」

照目前徐州官方的調查進度，可以預期接下來還會再有多次的公告聲明。然而調查到底能查到多深？是不是拘捕三人後結案了事？中國輿論的關注壓力仍在持續。微妙的是，和過去的西安封城 、或鮑毓明「幼女門」事件相似，中國並未全面封禁網路聲量，反而是在一邊壓制熱度、一邊又像疏導洩洪一般，讓相關討論得以繼續發酵，

「如果網友不一直一直關注一直一直追責的話，這事按第一版通告來，就這麽過去了，小花梅，小化沒嘛！」

值得觀察的是，目前中國主要仍以北京冬奧 的話題為優先，倘若全案在冬奧結束後仍未有令輿論信服的結果，恐怕還會如雪球般愈滾愈大。對比冬奧的中國全民狂熱，有微博如此諷刺：

「你離谷愛凌還差十億次投胎，但離徐州豐縣母親只差一記悶棍。」