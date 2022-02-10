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割韭菜？韓羽絨服成本75賣1600…網友：曾經的夢中情「衣」

中國新聞組／北京10日電
非涉案羽絨服，為該品牌旗下另一款羽絨服。（取材自中國新聞周刊）
非涉案羽絨服，為該品牌旗下另一款羽絨服。（取材自中國新聞周刊）

中國今年寒流一波接一波，各式羽絨服也熱賣。其中，曾憑藉「韓潮」風靡中國的南韓衣戀集團旗下品牌的一批羽絨服，卻因為成本價和定價差別太大，被罰以次充好，話題上了熱搜第一。

中國基金報報導，衣戀集團的這批羽絨服成本價為每件75元（人民幣，下同，約11美元），專櫃標價卻高達1598元（約251美元），吊牌溢價竟高達20倍。對此，北京市西城區市場監督管理局對其處以罰款1萬4382元。

對此，網友開啟了嘲諷模式，「真坑啊」「只要足夠窮，你就是鐮刀永遠割不到的韭菜」。還有網友表示，「衣戀是我小時候求而不得的夢中情衣」，稱其標誌性的大紅色牛角扣羊毛大衣，曾經是很多80、90後學生黨高攀不起的「夢中情衣」。

據了解，南韓衣戀集團（THE E·LAND GROUP）創始於1980年，最初以女裝事業起步，發展為南韓第一大時尚零售集團，旗下品牌涵蓋了ELAND、SPAO、Prich、Roem、Plory、Paw in Paw等40多個，大部分屬中高端檔位，動輒上千元。

衣戀集團從上世紀90年代中期進入中國後，以ELAND等品牌快速擴張，巔峰時期在中國主要城市有8000多家門店。但由於韓流退潮、品牌老化等因開始走下坡。2017年，衣戀集團將旗下品牌Teenie Weenie出售給中國的維格娜絲時裝有限公司，交易價約50億元人民幣。

到了2020年，疫情的衝擊下，衣戀集團銷售額首次出現了兩位數的下滑。衣戀集團啟動了包括中國在內的全球關店措施。在2021年的中國相關榜單中，已難覓衣戀踪影。

該品牌專櫃。（取材自北京時間財經）
該品牌專櫃。（取材自北京時間財經）

南韓 北京 疫情

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