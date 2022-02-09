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奔馳「倒」大楣 撞損百年祠堂 遭廣東村民索賠190萬

中國新聞組╱廣州9日電
奔馳車撞損廣東雲浮一間百年祠堂，遭村民索賠190萬。（取材自極目新聞）
奔馳車撞損廣東雲浮一間百年祠堂，遭村民索賠190萬。（取材自極目新聞）

網傳一輛奔馳倒車時撞壞百年祠堂要賠190萬元（人民幣，下同，約29.8萬美元）。廣東雲浮村委會表示，該祠堂不是文物保護單位，賠償金額是村民自定的，雙方還在協商之中。

影音來源：YouTube

極目新聞報報導，一紙賠償說明在網路流傳，說明顯示：在廣東省雲浮市雲城區思勞鎮路心村，日前一輛車牌為粵EU的轎車因倒車造成當地的裕昆李氏公祠主體結構嚴重損壞，損壞的部位包括門口柱，牆體、壁畫、橫幅和瓦面等。該祠堂有120年歷史，兩條門口柱損壞應賠償20萬元、壁畫損壞應賠償100萬元，另牆體、瓦面和橫幅等應分別賠償40萬元、10萬元和20萬元，總計190萬元。該說明上還有當地五、六十名村民的簽字和按壓的手印。另有圖片顯示，一輛車牌為粵EU的奔馳E300L轎車車尾撞上了一根門柱。

報導指出，簽字的村民之一董先生表示，當地多位村民的祖宗供奉在該祠堂，他看到被汽車撞過之後，祠堂確實有多處損壞；不過，索賠金額不是他定的，現在，車主也未按索賠金額賠償。

路新村為一自然村，歸屬行政村江尾村管轄。報導稱，江尾村村委會工作人員解釋稱，裕昆李氏公祠不屬於當地文物保護單位，是當地多戶村民自家的祠堂，190萬元的索賠金額也是由村民自定的。「車主也是本地人，但不是我們這個村的。前幾天交警和保險公司都來村裡看了現場，現在還在協商賠償金額。」該工作人員表示。

一紙撞損百年祠堂的賠償說明，在網絡流傳。（取材自極目新聞）
一紙撞損百年祠堂的賠償說明，在網絡流傳。（取材自極目新聞）

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