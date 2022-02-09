塌鼻嘴角有痣 8孩母似26年前失蹤川女？家屬促重驗DNA

有網民們將李瑩和8個孩子的母親的照片進行放大仔細比對，認為「長得也太像了」。(取材自微博)

「江蘇徐州豐縣八孩母親」楊姓婦人被用鐵鍊拴破屋一事備受中國輿論關注，有網民稱楊姓婦人與在1996年失蹤的四川女孩李瑩容貌接近，懷疑楊姓婦人的真正身分正是李瑩。

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香港 01報導，李瑩的母親表示，她從警方獲悉，李瑩的DNA 與楊姓婦人並不匹配。李瑩的叔叔李大成則向公安 部刑事偵查局打擊拐賣婦女兒童犯罪辦公室遞交申請書，要求重新檢驗DNA。

據早前報導，有微博用戶發文稱，楊姓婦人與其叔叔家1996年失蹤的12歲女兒李瑩容貌接近，「她的爸爸因為思女成疾已經去世了」。同時這位網民也上傳了當時失蹤女孩李瑩的家人發布的尋親消息和照片。

報導指出，尋親登記信息顯示，李瑩1984年出生，1996年失蹤，當時正在四川南充讀小六，上學之後沒再回來。失蹤人特徵描述為「單眼皮，鼻子有點塌，嘴角有一小痣」。有網民們將李瑩和楊姓婦人兩個人的照片進行放大仔細比對，認為「長得也太像了」，最巧合的是兩人嘴角都有一個痣，鼻子幾乎也一模一樣。

另據澎湃新聞報導，李瑩的媽媽表示，他們此前已經與江蘇當地警方取得聯繫，開展過DNA比對工作。之前從警方獲悉，李瑩的DNA與楊姓婦人並不匹配，目前仍未尋找到與李瑩相似的DNA。

此外，徐州近日發通報指稱，楊姓婦人原名為「小花梅」，是雲南省福貢縣亞谷村人。據小花梅的親屬和同村村民回憶，小花梅1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。

據小花梅親屬反映，小花梅媽媽當時委託同村人將小花梅帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」。兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人，目前小花梅的父母已不在人世。

報導指，聯合調查組組織市縣兩級醫療專家對楊姓婦人精神分裂症進行會診，並實施綜合治療，目前楊的精神狀況趨於穩定。入院檢查結果表明，楊姓婦人牙齒脫落因重症牙周病所致，其他健康指標正常。

經南京醫科大學司法鑑定所DNA鑑定，八個孩子和董某民、楊姓婦人均符合生物學親子關係。