過年連上5天班 B站員工疑猝死…業者：事發前1周沒加班

B站視頻否認員工春節超時工作。（取材自商訊早報）

虎年第一天上班，網路即流傳影音平台「嗶哩嗶哩」（B站）武漢AI 審核組組長因過年期間被要求加班，在過年期間連上5天班去世，於初五凌晨腦出血猝死 。B站通過內部信駁斥「超時工作猝死」說法，強調事發前一周內未存在加班等。

電科技報導，網友「王落北」7日發出一則關於B站的消息，後被證實為B站Ai審核組組長因為節日期間連續加班12小時後腦出血猝死。

隨著此事發酵，有更多B站員工爆料，稱公司到現在還要求強制加班，還沒有加班工資，只有所謂的KPI加分，而因為大家都加班，水漲船高之後，在KPI上其實根本拉不開距離，也就導致最後相當於大家都加了班，卻又等於沒有加班，因為大家的分數都差不多，直接導致實際到手的工資和沒加班拿的是一樣多。

還有員工爆料稱，B站的審核人員工資並不高，僅有四、五千元，說好的十三薪，結果年底的獎金還沒有工資多。

分析人士表示，目前中國很多互聯網公司的內容審核人員都是採用的外包形式。這名猝死的B站員工在簽訂勞動合同時也很可能不是與B站直接簽約，而是被納入進了第三方勞務派遣公司。

對於公司來說，因為審核人員的用工量巨大，此種方式比較方便管理，成本也更為低廉，人員流動性也大，稍加培訓即可上崗，所以在很多時候，審核人員會有一種錯覺──自己明明在互聯網公司上班，但是卻和在流水線上打螺絲的員工沒有任何區別，更可悲的是，工資還不如打螺絲的流水線員工。

爆料網友也表示，B站的審核員工的月薪也只有四、五千，和印象中動輒數萬數十萬月薪的互聯網公司完全對不上號。

另據觀察者網報導，針對員工被指加班猝死說法，B站官方發布內部郵件通稿。郵件稱，「春節後第一個工作日，要和大家說一件非常難過的事情，內容安全中心圖文審核部的夥伴『暮色木心』（指管某）永遠離開了我們。」

郵件表示，「暮色木心」於2020年5月加入B站，春節前他為所在小組制定了工作計畫。但對於網傳他因加班猝死一事，經內部考勤核查，他按照工作計畫正常上下班，工作時間為9:30到18:30，做五休二，在事發前一周內未存在加班等情況。