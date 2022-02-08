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拐賣婦女只判三年 比買鸚鵡輕 網怒：促重罰人口販

中國新聞組／北京8日電
近期「豐縣8孩母親」遭遇受到廣泛關注，7日晚，根據江蘇徐州市消息，官方成立聯合調查組進行調查，目前，8孩母親身分已經公安部門調查認定。（取材自央視新聞）
近期「豐縣8孩母親」遭遇受到廣泛關注，7日晚，根據江蘇徐州市消息，官方成立聯合調查組進行調查，目前，8孩母親身分已經公安部門調查認定。（取材自央視新聞）

毛澤東1955年曾說過「婦女能頂半邊天」，在女權已大幅提升的中國，人口拐賣仍像個不能揭開的瘡疤。徐州八孩母被鐵鏈拴在破屋一事，令學者感嘆「買一個婦女，最高才判刑3年」，刑責處罰過輕是不利於打擊拐賣婦女犯罪的最主要原因。

香港01報導，新華社記者、科幻作家韓松6日微博發文指出，這幾天讓他更加關注的不是冰墩墩，而是婦女拐賣問題。

收買婦女該不該提高刑罰？北大法學教授車浩指出，按照刑法第240條規定，拐賣婦女罪，處五年以上十年以下，情節嚴重的，最高刑罰可以到死刑。

但收買被拐賣婦女罪，也就是通常所說的「買媳婦」的行為，處罰則明顯為輕。刑法第241條第1款規定，「收買被拐賣的婦女、兒童的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。」

他提到，因為許多學者和民眾都認為，收買被拐賣的婦女罪的法定刑太輕了，不利於打擊拐賣婦女犯罪，提出「買一個婦女，最高才3年，而買幾隻鸚鵡，就能判到5年」。因此，網上呼籲修改刑法、大幅提升買方法定刑的聲音已形成一股浪潮。

報導指出，有許多民眾認為「購買婦女兒童」，就是一種未來重罪的「預備犯」。此外，中國法學教授如羅翔提到，當前法律對於買人的制裁力度甚至比買動物還要來得輕緩。這樣一來，不免有「人不如猴、人不如鳥、人不如物」的感覺，會讓人對法律的公正性產生懷疑。

香港 微博

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