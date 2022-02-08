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頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

8孩母被囚 官方以防疫為名封村 禁止探訪

中國新聞組／北京8日電
董男有8個孩子，年紀大的孩子已經去打工。(視頻截圖)
董男有8個孩子，年紀大的孩子已經去打工。(視頻截圖)

徐州八孩母親被囚禁的影片引發社會關注，網民提出三大質疑，為何隨意「撿」到女子可以帶回家養？沒有身分竟然可合法結婚？這樣生下的孩子為什麼還由政府補助？種種質疑導向「女子被拐賣」，網民憤而要求徹查事件，不過不少微博用戶表示自己的相關博文被屏蔽和刪除，最先發布「八孩母親」影片的抖音用戶「徐州一修哥」帳號則直接不見。

被關著的母親的食物。（視頻截圖）
被關著的母親的食物。（視頻截圖）

香港01報導，多次為「八孩媽媽」發聲、在微博擁有70多萬粉絲追蹤的「@作家西原秋」日前發文表示，「幾條微博都被技術處理，不是我刪除。」並PO出截圖，顯示其中一條無法被查看。

此外，他還表示接到自稱徐州官方致電告知，受害者長子報案並向網信辦舉報稱可能有影像侵犯了其母親權利。他隨後與報警者通話，對方要求刪除涉及其母的影像，「長子說話不客氣，頗有些氣勢洶洶和興師問罪的意思」。

來源：YouTube

擁有369萬粉絲追蹤的「@林哥觀察」也表示，接到要求刪除相關微博的電話。

自由亞洲電台報導，要求匿名的資深傳媒人指出，在徐州豐縣當地，官方以防疫的名義封鎖董集村，禁止記者和線民靠近事發村莊。沒有任何別的說法。並且當地到底有多少被拐賣的女性被囚禁和強姦，依然不得而知。

當地知情人發布的貼子顯示，楊女的遭遇在當地並無秘密，她和董男的結婚證，以及她被迫生育的8個孩子，每一個孩子的報戶口、上學，都必須經當地村委會和鎮政府的許可。

微博 香港 防疫

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