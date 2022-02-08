鐵鍊拴8孩母 夫當網紅接廣告 喊「多子多福」惹眾怒

楊某被丈夫用鐵鍊栓在破屋，並生了8個孩子。（視頻截圖）

江蘇省徐州市豐縣一名女子，近日被人拍到遭鐵鍊栓頸並爆出她接連生下八名子女，此前官方初步調查，指出並無拐賣行為。但有網友發現，女子丈夫竟開設抖音 帳號當網紅，還接下廣告，引起熱議；對此，豐縣官方再次通報改口稱，丈夫使用鎖鏈約束女子行為涉嫌違法，警方已對其開展調查。

香港 01報導，該婦女脖子上掛著鐵鍊，被栓在一間沒有房門的土屋，只穿了單薄衣服，她吃的食物不但是冷的，還發出異味。

豐縣的第一次官方通報稱，該女子楊某流浪時被丈夫董某收留，1998年8月與董領證結婚，由於患有精神疾病，為防止其犯病時傷人，才使用鎖鏈約束，不存在拐賣。

楊女丈夫董某。（視頻截圖）

不過這份通報仍然引發網民質疑，指董某不僅曾以「八個孩子的爸爸」在抖音和快手上開設帳號當網紅，以家裡八個孩子的「快樂童年」視頻收獲二十多萬粉絲，還接下廣告。他還在多條視頻中高調說「多子多福」、揚言還要再生。「八孩父親」董男被網友翻出曾代言多個商業廣告的視頻，引起輿論憤慨憤怒。

另據報導，徐州市委市政府聯合調查組通報，確認楊某原名為小花梅，雲南省福貢縣亞谷村人。據小花梅的親屬和同村村民回憶，小花梅1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，已表現出言語行為異常；之後被同村的桑某將小花梅帶至江蘇治病及找個好人家嫁了，但卻在路途中走失。

來源：YouTube

調查組表示，根據豐縣此前兩次通報披露的信息，楊某之名是董某所取，她於1998年6月流浪乞討時，被董某的父親收留，並於同年8月與董某領證結婚。民政、財政等部門多年來為董家為學童提供生活補助。

通報也提到，董某的行為涉嫌違法，公安 機關已開展調查；將對失職、瀆職人員依法依規處理。而楊女士正在精神病院接受治療。

醫療專家也對楊某精神分裂症實施綜合治療，目前楊的精神狀況趨於穩定。此外經南京醫科大學司法鑒定所DNA鑒定，八個孩子和董某、楊某均符合生物學親子關係。