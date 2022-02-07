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廣西百色全面封城、全員居家隔離

記者賴錦宏／綜合報導
廣西百色市田陽區民眾6日接受核酸檢測。 (中新社)
廣西百色市田陽區民眾6日接受核酸檢測。 (中新社)

廣西百色疫情升溫，有400萬人口的百色市對20餘萬人進行首輪核酸檢測，截至昨日16時，累計確診病例43例，百色官方6日晚發布通告，7日起全域執行「不進不出」措施，並採全員居家隔離管控措施，各鄉鎮、村屯（社區）內部嚴格管控，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動。

央視網報導，居家隔離期間，百色市學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業，餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

居家隔離期間，除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，非必要不出門，購買生活物資盡量選擇配送服務。

另據紅星新聞報導，百色市範圍實施嚴格管控，各高速路口暫時關閉，邊境口岸延遲正常開放。機場執行「不進不出」管控措施，機場經停飛機執行「不上不下」措施。轄區內所有高鐵站點執行「不上不下」措施。公路客運暫時停運，私家車輛暫停跨區域通行。生產生活必要物資經批准可以通行，司乘人員執行閉環管理。

此外，自2022年2月6日起，百色德保縣都安鄉伏計村隴意屯調整為高風險地區，對該地區人員進行隔離，禁止人員流動；將維也納國際酒店（德保騰飛廣場店）調整為中風險地區，實行封閉管理。

另據北晚在線，2月4日，德保縣在對返鄉人員的新冠病毒核酸檢測中發現一名陽性人員。經查，該陽性人員於1月25日在外省接受核酸檢測呈陰性後於26日自駕返鄉過春節，活動軌蹟有返鄉沿途停靠高速公路服務區、住宿賓館、聚餐等，涉及場所多、接觸人員範圍廣。目前疫情已經涉及德保縣、右江區、田陽區、隆林縣、靖西市（兩區兩縣一市）。

另外，據官方通報，中國陝西省上月初爆發本土疫情後，已於5日實現「清零」。這波疫情累計確診2080例，其中，封城長達32天的西安市累計2053例。

據陝西省衛健委通報，2月5日無新增報告本土確診病例、疑似病例、無症狀感染者，治癒出院7例。

通報稱，2021年12月9日以來，陝西累計報告本土確診病例2080例（西安市2053例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例），全部治癒出院。這也代表陝西這波本土疫情實現「清零」。

疫情 檢測 機場

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