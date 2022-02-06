請教高手…春聯寫Ag、Zn、Na、F 是什麼意思

這對以「英文字母」組成的揮春在網路上引爆話題度，網民直呼「看不懂」。（新華社）

今年春節，一對以「英文字母 」組成的春聯在網路上引爆話題度，令一眾網民直呼「看不懂」，也有一對全部是「哈哈哈哈」的春聯，讓網民認為：「好像上下聯貼反了」。

新華社報導，河北石家莊一對夫妻受到以前同學們以數學公式、物理公式、計算機代碼等形式製作揮春的啟發，決定以化學元素為主題，採用普通話讀音諧音的手法，自創一對創意揮春。

這對含有大量「化學成分」的揮春，上聯為「Ag（銀）Zn（鋅）Na（鈉）F（氟）Ga（鎵）Hf（鉿）Mg（鎂）」，諧音迎新納福家和美；下聯為「Re（錸）Sg（𨭎）Tc（鍀）Au（金）As（砷）Sc（鈧）Ti（鈦）」，諧音來喜得金身康泰；橫批則為「福祿雙全」。

這對夫妻表示，原本是想「圖個開心」，沒想到在網絡上「火」了一把。

網民評論：「是我們讀不懂的浪漫」、「沒點文化連對聯都看不懂」、「教化學的老師，一眼就看懂了」。

網友張貼的「哈哈哈哈」春聯，圍觀群眾認為：「好像上下聯貼反了」。（取材自瀟湘晨報）

另據瀟湘晨報報導，今年有另一對春聯，上聯是「哈哈哈哈哈哈哈」，下聯是「哈哈哈哈哈哈哈」，橫批是「哈哈哈哈」。拼音標註上聯是「hàhàháháhàhàhà」，下聯是二聲的「háháhàhàháháhá」，橫批是「hiahiahiahia」。

有網友把四聲的貼在左邊，但圍觀群眾認為：「好像上下聯貼反了」。

曾任北京 大學教授、書法 藝術研究所所長的已故學者金開誠撰寫的《中國楹聯》寫道：春聯的傳統貼法為，面對正門，上聯在右，下聯在左，橫額閱讀順序為從右至左。解放後由於橫式書寫格式改為由左向右，春聯也可以上聯在左，下聯在右，橫額順序也是從左至右，成為常見的貼法之一。若是將兩種春聯貼法「混合使用」，就不太文明。

一言以蔽之，從右往左，從左往右都不無不可，但是要統一不要混搭。

今年流行的帶拼音「哈哈哈哈」春聯，從橫批看不出來從右往左還是從左往右。因此，上聯在右或左都可以。可當作更加常見的從左往右的對聯。

再看中國楹聯學會頒布的《聯律通則》：上聯收於仄聲，下聯收於平聲。

這對春聯只有一個字「哈」，但一個收於四聲，是「hà」；一個收於二聲，是「há」。因此，把「hàhàháháhàhàhà」定為上聯貼左邊；「háháhàhàháháhá」定為下聯貼右邊，無錯。