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為女兒脫單 父母在成都人民公園相親角蹲點10年

中國新聞組／北京6日電
人們在徵婚信息表前尋找合適對象。（取材自紅星新聞）
人們在徵婚信息表前尋找合適對象。（取材自紅星新聞）

新春期間，成都人民公園相親角很是熱鬧。不少家長趁著春節長假，到此為兒女尋找姻緣。累計有1000多份經過報備的徵婚信息表懸掛在人民公園相親角，有的是父母瞞著子女來，有的是青年男女自己來，其中，女性徵婚信息表數量遠超男性。

來源：YouTube

紅星新聞報導，一位中年女士目標鎖定在1989年左右出生的女青年。 「我兒子是1989年出生的，在成都當地一家私營藥企從事質檢工作，為人很本分，不會花言巧語……。」該女士指出，這是第一次瞞著兒子逛相親角，想為兒子尋找合適的相親對象。

「女兒在成都做翻譯工作，平時很忙，社交圈子也不大，這次春節我們到成都陪她過年，順便到這裡看看有沒有合適的相親對象。」一對來自外地的父母說，女兒不著急，但作為父母，心裡很著急。

一名80後男士看到合適的女性徵婚信息後，主動「出擊」給對方打起了電話。一名老家是河南的女孩也到相親角找姻緣。 「我在成都從事酒飲行業的工作，平時工作節奏還行，也有雙休，就是圈子小。」

不少父母是第一次來人民公園相親角，有的父母則長期「駐守」在這裡。一位已經在人民公園相親角「駐點」長達10餘年的趙阿姨是成都本地人，和丈夫都已退休，女兒1982年出生，至今單身，從事教育工作，過去一直拚事業。「我們對男方的要求是工作穩定，綜合素養高，待人處世要給人一種穩定感。」

人民公園相親角的女性徵婚信息表為粉色，男性徵婚信息表為藍色。一眼望去，粉色信息表多於藍色信息表。

人民公園假期值班工作人員說：「整個相親角區域可以懸掛近2000份徵婚信息表，現在掛了1000多份。其中，女性徵婚信息表大概800多份，男性徵婚信息表大概400多份。」

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