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湖南小伙給村裡老人紅包 21歲起已發10年

中國新聞組／北京6日電
付曾軍連續十年給村裡老人發過年紅包。（取材自北京青年報）
付曾軍連續十年給村裡老人發過年紅包。（取材自北京青年報）

湖南邵陽「90後小伙自費給村裡老人發10年紅包」近日引發網友熱議，有網友評論「十年如一日，貴在堅持」。這位小伙付曾軍表示，自去年起，村裡每年考上大學的孩子都能收到他發的獎勵金和錦旗。

北京青年報報導，付曾軍今年32歲，十年前和家人在邵陽短陂橋村創辦了一個建材廠。他說，「當初辦廠房用地、用水等都得到了村民們的大力支持，建材廠也賺到了一點小錢，所以想回饋鄉親父老」。

付曾軍說，他從21歲開始，每年過年都為村裡的老人發物資和每人200元（人民幣，下同，約31.4美元）紅包，大概要自費五、六萬元。 「有羊毛手套、被子、米、油、糖果等，小年夜那天村裡400多位老人和40來戶貧困戶會統一到我家領取。」

村裡老人到付曾軍家裡領取被子等物資。（取材自北京青年報）
村裡老人到付曾軍家裡領取被子等物資。（取材自北京青年報）

一年前，付曾軍當選短陂村村支書，除了為村裡60歲以上老人發放過年物資，還會給村裡每年考上大學的孩子發放獎勵金以及錦旗，考上北大或清華就給獎勵1萬元，考上其他985、211大學獎勵5000元，普通本科就獎勵2000元。」

付曾軍回憶，去年他花了1萬多元給村裡六個孩子獎勵金和錦旗，今年過年時，去年領到2000元獎勵金的孩子考上了醫學院，特意打來電話向他拜年，說「會更加努力學習，將來以更大的熱情來回饋家鄉，造福社會。」

付曾軍也曾遇到過他人的質疑和不解，有人懷疑他是在收買人心，還有人說發物資不如只發錢，但他覺得「不能一次做到100分，就一路加油衝上去。」他說，會一直堅持下去。 

北京

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