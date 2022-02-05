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麻將治百病？河南4男邊吊點滴邊打牌

中國新聞組／北京5日電
河南四名男子在院子裡邊掛吊瓶邊打麻將，讓網友哭笑不得。（視頻截圖）
河南四名男子在院子裡邊掛吊瓶邊打麻將，讓網友哭笑不得。（視頻截圖）

春節期間，親友好友聚在一起打打麻將，是常見的消遣。但日前在網上一段視頻中，四名男子在院子裡邊吊點滴邊打麻將的景象，卻讓人哭笑不得，有網友調侃，「古有關雲長下棋刮骨，今有這些人打麻將扎針」。

來源：Youtube

綜合媒體報導，視頻中的地點，是在河南周口市的一間診所。目擊者指出，之前大家互相都不認識，想著打點滴的時間很長，等著也是無聊，於是他們四人正好湊一桌麻將來消磨時光

視頻中的男子過年期間腋下生瘡，去診所打消炎藥，旁邊剛好也有一個人身體有點小毛病，跟男子一起在診所吊點滴，兩人有些無聊，其中一人提議找幾個人一起邊吊點滴邊打麻將打發時間，後來他們叫來了旁邊的另外兩個人，四個40多歲的男人一起湊了一桌麻將，氣氛很融洽。

網友看到這一幕紛紛大笑，有網友說，「麻將包治百病，打完麻將身體就舒服了，比去醫院效果要好，打麻將能讓人完全放鬆，心情大好，心情好了病自然就好得快。我媽以前生病的時候也跟朋友一起打麻將，確實比她自己一個人待屋裡強多了，她打麻將一個禮拜病就好了」。

還有網友表示：「這幾個男人太敬業了，40多歲又不是小伙子，身體明明已經出問題了，還不好好休息，硬撐著疲憊的身體打麻將，這精神我很佩服，不過我不知道他們老婆看到他們在邊打吊瓶邊打麻將是該哭還是該笑？會不會打他們？」

還有網友評論，「這些人確實有些厲害了！首先他們心態很好，疾病面前不退縮，麻將排在第一位。不過，萬一其中有人有高血壓或者心臟病，打麻將輸了犯病可怎麼辦？出事的話責任可不小，還是存在一定安全隱患的」。

高血壓 心臟病 河南

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