種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

加拿大多倫多大學研究生宿舍，在農曆新年期間向住宿生發送紅包。沒想到，紅包一打開，裡面裝的竟然是用來祭祀的冥紙，學生嚇了一大跳，把照片PO在網上引發熱議，研究生院事後發電郵道歉。

綜合媒體報導，為了營造節日氣氛，多倫多大學研究生宿舍於前台加上新年裝飾，並在年初一當日在前台放了一些紅包，供住宿生自行領取。住宿生卻在打開紅包後發現收到的是冥紙，覺得非常不吉利，於是為紅包和冥紙拍照，然後在多個社交平台談及此事。

紅包驚現冥紙事件於Reddit、Instagram、小紅書等社交媒體都引起廣泛討論。有網友質疑，宿舍人員並非僅僅是出於文化差異或誤會而犯錯。

照片中，紅包內裝的冥紙上，分別印著中文「天地銀行」及英文「HELL BANK NOTE」。有住宿生稱，即使不懂中文的人也應該知道它不是用來送給活人的東西。因此他們懷疑有人故意向住宿生發冥紙。有學生很生氣，認為派冥紙的行為是種族歧視 和人身攻擊。

事後，多倫多大學研究生宿舍發電郵向學生致歉，表示他們的原意是營造節日氣氛，直至事發才知道紅包內裝著冥紙構成冒犯。他們強調，發紅包舉動背後並無惡意企圖，並對此深表歉意。

多倫多大學微信 帳號也發表中文聲明致歉，指校方已經第一時間聯繫相關部門及團隊了解，收回所有紅包，並為這次錯誤道歉。校方並稱，新年氣氛應該歡樂祥和，強調學校會繼續秉承公平、多元和包容的原則，增加對多元社群 了解並加深校園包容性及歸屬感。