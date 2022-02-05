美運動員跟AI學打太極 之前誇選手村床鋪舒服

美國雪橇運動員布里在社交媒體TikTok上分享和同伴在北京冬奧村內學習打太極的影片。（視頻截圖）

美國雪橇運動員 布里徹（Summer Britcher）在社交媒體TikTok上發布視頻，分享自己和同伴在北京冬奧 村內學習打太極的影片。

影片顯示，3名美國女運動員在大螢幕前跟着智能AI學習打太極。她們進行下腰、抬腿，練習多個招式。布里徹配上字幕「學習功夫」，並調侃稱「也許我應該繼續玩雪橇。」

來源：YouTube

有網民注意到室內地板，紛紛稱這太漂亮了。另有網民表示感謝運動員分享這些有趣經歷。

美國娛樂新聞網站eonline報導稱，現年27歲的她在抵達北京於TikTok上載影片，展示選手村的床鋪有多舒服。她還分享了床用遙控器的樣子，介紹床墊可以升高和降低到多個位置，以獲得最大的舒適度。

報導稱，在被問及北京冬奧村的床是不是像東京奧運 會那樣是用硬紙板做的時，布里徹專門拍攝影片回答網友提問：「我有一些令人難以置信的東西要分享，因為我們這裏不僅沒有硬紙板床，而且北京奧組委好像在說，『我們怎麼可能只比東京強一點呢？』」

布里徹躺在床上說，我現在處於0G模式（Zero-G mode，自然睡姿），太令人難以置信了。