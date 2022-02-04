3女兒帶回一堆娃 外公紅包發到「眼神死」

外公因孫兒太多，發紅包發到「眼神死」。（視頻截圖）

兒孫滿堂是不少人的願望，但如果一大群子孫排著隊來領紅包，可能會發到你「懷疑人生」。近日網路上一段視頻，春節期間，三姊妹一起回娘家度假，帶來了十幾個孫兒，結果上廁所排隊、吃飯排隊，連領紅包壓歲錢都大排長龍，令發錢的外公發到搖頭嘆息，其「眼神死」更網路暴紅。

香港 01報導，視頻中，三姊妹帶著十多名孫兒，趁寒假回娘家探望外公、外婆。影片中見到，孫兒們要排隊上廁所、排隊領飯，連領紅包都排長龍。發完一個孫兒，又有另一個孫兒補上，一直重複發錢動作的外公發到「懷疑人生」，在旁的外婆亦一臉無奈，更作勢推著孫兒趕緊領完零用錢。

發到最後，外公不禁搖頭嘆息，露出「眼神死」。女兒指出，「當初硬是反對我們姊妹幾個遠嫁，現在好了，嫁出去三個帶回來一窩」，又說「我爸下通知了，以後放假不能再去他家，實在養不起了」。

外公發錢發到「眼神死」的片段暴紅，有網友笑說，「外公會被吃倒啦」、「太殘忍了你們，欺負老人家」、「阿公那個搖頭的表情太好笑了」、「誰知道嫁出去三個女兒會帶回一窩」。也有網友感嘆，「現在兒孫滿堂是噩夢，還是小家庭比較輕鬆又自在」。