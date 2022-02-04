我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

3女兒帶回一堆娃 外公紅包發到「眼神死」

中國新聞組／北京4日電
外公因孫兒太多，發紅包發到「眼神死」。（視頻截圖）
外公因孫兒太多，發紅包發到「眼神死」。（視頻截圖）

兒孫滿堂是不少人的願望，但如果一大群子孫排著隊來領紅包，可能會發到你「懷疑人生」。近日網路上一段視頻，春節期間，三姊妹一起回娘家度假，帶來了十幾個孫兒，結果上廁所排隊、吃飯排隊，連領紅包壓歲錢都大排長龍，令發錢的外公發到搖頭嘆息，其「眼神死」更網路暴紅。

香港01報導，視頻中，三姊妹帶著十多名孫兒，趁寒假回娘家探望外公、外婆。影片中見到，孫兒們要排隊上廁所、排隊領飯，連領紅包都排長龍。發完一個孫兒，又有另一個孫兒補上，一直重複發錢動作的外公發到「懷疑人生」，在旁的外婆亦一臉無奈，更作勢推著孫兒趕緊領完零用錢。

發到最後，外公不禁搖頭嘆息，露出「眼神死」。女兒指出，「當初硬是反對我們姊妹幾個遠嫁，現在好了，嫁出去三個帶回來一窩」，又說「我爸下通知了，以後放假不能再去他家，實在養不起了」。

外公發錢發到「眼神死」的片段暴紅，有網友笑說，「外公會被吃倒啦」、「太殘忍了你們，欺負老人家」、「阿公那個搖頭的表情太好笑了」、「誰知道嫁出去三個女兒會帶回一窩」。也有網友感嘆，「現在兒孫滿堂是噩夢，還是小家庭比較輕鬆又自在」。

外公因孫兒太多，發紅包發到「眼神死」。（視頻截圖）
外公因孫兒太多，發紅包發到「眼神死」。（視頻截圖）

香港

上一則

港新年閉門賽馬 投注額18.63億創新高

下一則

訪華前新華社刊文 普亭：俄中進入戰略新時代

延伸閱讀

年獸來了

年獸來了
The Grove 與 The Americana at Brand慶新春活動

The Grove 與 The Americana at Brand慶新春活動
暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動
春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
香港特區行政長官林鄭月娥27日在記者會上宣布，鑑於疫情嚴峻，香港現行所有防疫措施將延長兩周至2月17日，並暫停全港所有學校面授課堂至2月21日。但她以「始作俑者」形容中國大陸採取「動態清零」的疫情防控策略，引發側目。香港中通社

港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

2022-01-27 20:09

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村