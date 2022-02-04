爺奶備十多萬紅包 子孫每人8000…網友：還缺晚輩嗎？

視頻顯示，一對老夫妻坐在沙發上，爺爺拿起一捆百元鈔票遞給拜年的小女孩，還有近十名孩子站在一旁排隊等待拜年拿壓歲錢，夫妻倆的桌子上擺放著數捆百元現金。據稱這對夫妻準備了10多萬元壓歲錢，給前來拜年的曾孫等晚輩們發紅包，每人8000元。（取材自極目新聞）

春節期間，許多大人都會給家裡的晚輩發紅包。不過，廣東一對老夫妻出手之大方，卻羨煞了許多網友。視頻中，兩位老人準備了十多萬元（人民幣，下同），每個晚輩至少拿到8000元（約1257美元）。老人親戚說，由於家中經濟相對比較寬裕，爺爺奶奶疼愛孩子就多發了些。

極目新聞報導，這對老夫妻住在廣東揭陽普寧市。視頻中，老夫妻坐在沙發上，一名女孩向他們拜年，爺爺隨即拿起一捆百元鈔票遞給小女孩，在女孩身後，還有近十名孩子站在一旁排隊等著拜年拿壓歲錢。夫妻倆的桌子上擺放著數捆百元現金，每個孩子拜年後都會拿到一捆。

老夫妻的大方立刻引來網路熱議，有網友說，「想問下爺爺奶奶還缺晚輩嗎？」「極了過年前工地發工程款一樣」「多子多福，爺爺奶奶真的很開心」。

拍攝者陳先生表示，家裡四代同堂，自己的三個孩子也參與了拜年拿紅包。家裡每年都有發紅包的傳統習俗，他的爺爺奶奶提前準備了10多萬的壓歲錢，當天孩子們每人拿到了8000元的紅包。

一般而言，各家庭紅包金額因人而異，一般每人發幾百元，經濟條件好的會發上千元甚至萬元紅包。而一線大城市上海，似乎紅包「尺寸」也特別大。

有民眾表示，「給家裡小孩每人1000元紅包，給老人多點，一般5000元，所有人加起來要2萬多元」。另一位上海阿姨表示，「起碼兩、三千，自己孫女、侄子、侄女都要給，一直要給到大學畢業」。

一位年輕女孩表示，最大的紅包是奶奶給的，「一般都是500到1000元左右吧」。工作以後肯定要給長輩，每個紅包2000到3000元，給小輩的500到600元。

一位小男孩表示，「每年會收到5000元以上，拿到紅包買點吃的和自己喜歡的東西，其他全都存起來。最多的一份壓歲錢是外婆給的2000元」。

不少網友表示，「上海阿姨實在」，也有網友認為，「給壓歲錢要量力而行」。