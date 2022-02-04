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馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

中國新聞組／北京4日電
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

每年央視春晚直播吸引大批觀眾收看，今年一名正妹主播馬凡舒引發熱議，精緻美貌讓她瞬間登上微博熱搜，網友直呼「點開春晚就被驚艷到了」，並以標籤寫下「#馬凡舒好漂亮」。有網友挖出馬凡舒黑歷史，她過去參加走秀時泳褲滑落，不慎走光，引發熱議。

28歲的馬凡舒首次擔任春晚主持，標緻的五官輪廓，甜美端莊的笑容，瞬間吸引觀眾的目...
28歲的馬凡舒首次擔任春晚主持，標緻的五官輪廓，甜美端莊的笑容，瞬間吸引觀眾的目光。（微博圖片）

綜合媒體報導，馬凡舒首次擔任春晚主持，以驚人美貌衝上微博熱搜，關鍵字「馬凡舒好漂亮」更突破2.7億閱讀量。網友表示「點開春晚就看到了，有被驚豔到」、「她一出來我就喊我爸媽來看，這個新人女主持好漂亮」、「真的好漂亮，她一出場我就跟我姐說她真的好美」、「真的好美，這麼年輕就能hold大場面屬實很沈著了，未來可期」。

馬凡舒一夜暴紅後，她在2011年參加選美時不慎走光的片段隨即被瘋傳，當時她身穿比基尼在台上走秀，由於泳褲被綁上號碼牌，其重量令泳褲打結處走到一半泳褲就滑落，不慎走光，但她仍堅持走完全程，淡定表現反獲網民激讚。她事後接受訪問時表示，「誰愛看誰看，反正我也不怕」，令網民更佩服她的淡定穩重。

報導說，馬凡舒今年28歲，她畢業於中國傳媒大學，靠著主持央視「天下足球」出道，剛開始主持時，她還只是學生。2018年初央視「一起說奧運」也出現馬凡舒的身影，之後再2018年「豪門盛宴」再度擔任主持人。

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