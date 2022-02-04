上春晚前一天 魔術師救落水童 網友讚帶來正能量

央視節目「迎春納福」讓全球華人認識了魔術師鄧男子（左）。（取材自北京青年報）

近日，演員賈乃亮在直播時透露，在2022虎年央視春晚表演「迎春納福」的魔術師鄧男子上春晚前一天，在玉淵潭公園湖邊救了一個落水兒童。

北京 青年報報導，大年初一，鄧男子如往常一樣，在短視頻平台進行直播，迎來與他合作節目的「托兒」賈乃亮連線夜聊，兩人談起春晚後台趣聞很是開心，聊到興起賈乃亮爆料：鄧男子朋友圈一則生活點滴：「男男（鄧男子）給人感覺特別溫暖，你們知道嗎？他在上春晚的前一天，在公園湖邊救了一位落水兒童，太有愛了！」

鄧男子在春晚前一天，在玉淵潭公園湖邊救了一個落水兒童。（取材自北京青年報）

報導指出，鄧男子講起當天的經歷，稱也是有驚無險，「為了給團隊小伙伴放鬆，1月30號下午，我們來到央視旁邊的玉淵潭公園溜達，逛到湖邊想著拍幾張照片留念，就看到旁邊一位媽媽在呼救，我們趕忙跑過去，將落水的男孩救起。」回憶起當天的事，鄧男子都有些後怕，「男孩淘氣，水面冰脆，就發生了這件事，當時我都想跳下水救人，但想著明天還有春晚直播怕感冒，就與團隊小伙伴一起將孩子拉上岸。」當天的北京溫度接近零度，上岸後男孩的腿都有些被凍麻了，緩了一會才和媽媽趕忙回家。記者也翻看了鄧男子的朋友圈，看到1月30日下午3:50，他發一則朋友圈，上面寫著「我們幾人在湖邊拍照，遇一男孩踩空落水，所幸水不深，七手八腳拽上岸。」

現場網友們在留言區留言，點讚鄧男子為身邊人帶來溫暖及正能量。