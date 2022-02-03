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大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

記者羅印冲／綜合報導
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

湖南省紀委監委網站日前播出專題片「反腐倡廉永遠在路上」第一集「絕不饒恕」，片中披露了湖南廣播電視大學前黨委副書記、校長彭元是如何淪為了金錢美色的奴隸。

據觀察者網，彭元出生於1961年1月，曾任湖南交通職業技術學院黨委書記、院長。當上「一把手」後的彭元，很快遭到不法商人各種糖衣砲彈的狂轟濫炸。

「這些老闆們就是天天圍著你轉，你想唱歌就唱歌、你想喝酒就喝酒，你想找異性朋友他就幫你找異性朋友。」彭元說，後來就是把這些人當成最好的朋友。

報導說，殊不知，就是這些最好的「朋友」，打的卻是「以權生錢」的算盤。

涉案人余某直言不諱，「看重他的權力嘛，然後就幫我們搞點業務嘛。」當投資人民幣10多億元的交通職院新校區項目上馬時，這些老闆立刻圍了上來。於是，彭元就開始思考這些項目由誰來承建，就在這些來纏的老闆裡面去考慮，來選擇。

權錢交易場上，纏得越緊的越有機會。余某等人如願得到了彭元的青睞。

「他不打招呼的話，我們公司拿不到這個項目。」涉案人余某說，彭元工作很霸道，說自己在交職院是「一霸手」，就是南霸天的那個霸。

而輕輕鬆鬆一個招呼，彭元就得到了300多萬元的感謝費。「學校的這些大項目，基本上我想給誰就給誰。」在霸道和貪欲的共同作用下，彭元在學校一手遮天，瘋狂斂財。湖南交通職業技術學院新校區60%以上的工程他都插手了。

報導還說，無所敬畏的彭元，還試圖在紀法之外，給自己構築一處逍遙空間。

據湖南省紀委全會現場播放的警示教育片「忠誠與背叛2021」披露，彭元從2015、2016年以後就完全不回家了。辦案人員披露，彭元縱情聲色，特別是到湖南廣播電視大學後，長年住在賓館，經常與老闆或年輕女性玩在一塊，收藏情色片近千部。

據供述，其半數以上違紀違法所得都花在異性朋友身上，以致連退贓都拿不出錢來。

2021年5月28日，彭元被查；2021年11月19日，被開除黨籍。經查，彭元利用職務便利，為相關企業和個人在承攬工程項目、轉讓土地使用權等事項上提供幫助，非法收受他人所送財物共計1500餘萬元。日前，因涉嫌受賄犯罪，彭元已被依法逮捕。

湖南廣播電視大學前黨委副書記、校長彭元貪汙受賄落馬。（取材自觀察者網）
湖南廣播電視大學前黨委副書記、校長彭元貪汙受賄落馬。（取材自觀察者網）

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