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婦炒股翻船抑鬱想死 盲信荐股一年賠150萬

中國新聞組／北京3日電
某大型社區一篇名為《炒股一年，基金和股票虧掉150萬+》的帖子，引來網民熱議「交易強迫症」何去何從。此為示意圖，非當事人。（Getty Images）
某大型社區一篇名為《炒股一年，基金和股票虧掉150萬+》的帖子，引來網民熱議「交易強迫症」何去何從。此為示意圖，非當事人。（Getty Images）

短短幾個小時，某大型社區一篇名為「炒股一年，基金和股票虧掉150萬+」的帖子就徹底火了，直接將它送上當天的十大熱門話題之首。「就跟玩歡樂豆一樣，每天都幾萬、幾萬的虧，光這個月虧掉了70多萬，虧麻了，整天想如何把虧的錢掙回來，結果就虧得更多，心已經碎了，心煩意亂…」這位熱帖「樓主」的自述可謂句句扎心。

財聯社報導，女股民自稱投了人民幣410萬（約64.45萬美元），差不多「就剩一半」了——基金虧了14萬，股票虧了140多萬。最慘的一次教訓是，聽某大V荐股，一支票就虧了近50萬。

不過，也有不少人對她的遭遇「哀其不幸，怒其不爭」，畢竟在監管層持續嚴打「非法荐股」的當下，仍有股民盲信網絡大V蠱惑，在他們為這些人的違法行為買單的同時，其實也在為自己無法明辨是非的糊塗和貪欲而買單。

最近炒股炒到抑鬱難平的「easylove(簡單愛）」，在水木社區的股票討論區發了這個寥寥數百字的帖子——「炒股一年，基金和股票虧掉150萬+」：

「從炒股之後，已經不再愛惜自己的生命，巴不得自己早點死，已經患上了很嚴重的抑鬱症。」對開通股票帳戶剛一年的她來講，她自稱整天想的是如何把虧的錢掙回來，結果就虧得更多——剛剛收官的1月份，她虧掉了70多萬，虧麻了，心裡想著自己捨不得吃，捨不得喝，把錢全部送到股市虧掉，心已經碎了，心煩意亂，白天根本無心工作，不知道要怎麼辦了。

春節將至，她不敢面對家人，甚至想「一死了之」。她後來向網友求助，獲得了網友大量的跟帖。有人共鳴，也有人鼓勵她。

據報導，「easylove(簡單愛）」稱。總是想把錢掙回來，捨不得空倉，也導致越虧越多。「老師說會漲，想著回本就買了，哪知道沒迎來漲，卻一直跌跌不休，搞得我元旦都過得很慘。」。「easylove(簡單愛）」所說的「老師」，在微博上有幾十萬的粉絲。聽信大V荐股，她犯了所有新股民最容易犯的大忌。

此外，她自稱還動用了父母給的原本讓她還房貸的上百萬資金，是她家裡一輩子的全部積蓄。不到一年就虧掉150多萬，現在她每天都跟行屍走肉一樣，痛苦、無助、可憐，整宿失眠，頭髮也白了。

報導指出，A股市場中，有一批近乎全職炒股、熱衷短線操作、一年四季滿倉、屢戰屢敗而又偏執自負，他們是一批深陷「交易強迫症」的普通股民。一位自稱患上「交易強迫症」的股民坦言，入市後已虧掉了他和老婆的十幾萬積蓄，而他在過去幾年中身心所遭遇的貪婪、恐懼與沉淪，更是常人難以體會。

短短幾個小時，某大型社區一篇名為《炒股一年，基金和股票虧掉150萬+》的帖子直接...
短短幾個小時，某大型社區一篇名為《炒股一年，基金和股票虧掉150萬+》的帖子直接登上當天十大熱門話題之首。（取材自財聯社）

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