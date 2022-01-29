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把慣竊打至骨折 廣西男子被關一年獲釋才重審

中國新聞組╱北京29日電
李子友（左）平時在市場裡接氧割的活。（取材自南國早報）
李子友（左）平時在市場裡接氧割的活。（取材自南國早報）

廣西省南寧虎邱城北鋼材市場的氧割師傅李子友被羈押一年後，去年11月5日獲釋。他觸犯刑律，竟源於將竊賊打傷。一個多月後，南寧市中級人民法院以事實不清、證據不足為由，裁定撤銷一審「李子友犯故意傷害罪，判處有期徒刑一年」的判決，發回重審。

北京青年報報導，市場的經營戶一般都有堆放鋼材或邊角料的露天貨場。經營戶廣西邦隆投資有限公司相關負責人說，2020年8月底，他發現自家露天貨場發生盜竊，視頻顯示，竊賊50多歲，中等身材。公司將視頻發到市場業主群尋求線索。幾天後，該公司員工在市場裡抓住該竊賊，交給警方。不久，該公司露天貨場再次被盜，作案者還是此人。

李子友幫人氧割的鋼材，也被那名竊賊偷過。那段時間，李子友曾三次在市場裡撞見此賊作案，每次均出手捉拿，其中兩次成功將他扭送派出所，一次被他逃脫。

據報導，2020年11月1日下午6時許，李子友在露天貨場又見到那名竊賊。竊賊丟下贓物騎車逃竄，李子友駕駛三輪摩托車追趕。慌亂中竊賊與他人相撞倒地，李子友抽出車上的扁擔擊打竊賊，造成對方「左尺骨遠端骨折」「右脛骨上段骨折」，經鑑定張某為輕傷一級。

不久，南寧市西鄉塘區人民檢察院以故意傷害罪對李子友提起公訴。李子友辯稱，他打傷竊賊是正當防衛。辯護人也提出，李子友本意是伸張正義，只是行為方式過當，指控罪名不成立。

報導指出，2021年9月1日，南寧市西鄉塘區人民法院一審判決，認為「李子友有見義勇為、揚善除惡、保護他人財產、為社會伸張正義的行為」，但「李子友明知持扁擔毆打會造成他人受傷，仍放任這種結果的發生」，判決李子友犯故意傷害罪，處有期徒刑一年。

李子友不服，提起上訴。 2021年12月底，南寧市中級人民法院以事實不清、證據不足為由，裁定撤銷一審判決，發回重審。

2021年11月5日，李子友服刑期滿出獄，又回到虎邱城北鋼材市場工作。李子友的抓賊經歷，在市場裡引起不小的爭議。頻頻遭張某盜竊的邦隆公司的一名工作人員說：「小偷太可惡，李子友師傅是為民除害。」但也有人認為：「把小偷打到骨折，是不是出手太狠了？」

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