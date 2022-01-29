醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

廣西象州一名潘姓女子深夜與王姓友人步行回家，喝醉的王男對她多次強行摟抱、親吻，潘女不斷把王男推開，沒想到王男被推開後直接跌倒在地陷入昏迷，送醫搶救13天後身亡。王男家屬向潘女索賠87萬元（人民幣，下同，約13萬美元），一審法院認為潘女的行為沒有構成防衛過當，駁回了王男家屬的訴訟請求。

每日經濟新聞報導，這起意外發生在2020年5月，王男當時被潘女推開後直接仰倒跌在了地上，昏迷不醒，潘女打電話喊人來到現場，王男送醫後搶救13天，因嚴重顱腦損傷死亡，潘女到派出所自首。

潘女律師透露，潘女在事發後背負沉重心理壓力，她主動給了男方家屬1萬餘元，對方嫌少，她表示可以給5萬元，但對方還是嫌少。

事後，王男家屬又以潘女拒不道歉和賠償為由提起民事訴訟，要求潘女賠償死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金等共計87萬餘元。王男家屬表示，潘女用電車搭王男、主動要求跟王男一起回家，可以看出潘女對王男不反感，主張王男沒有騷擾潘女。

廣西壯族自治區象州縣人民法院一審認為，案發時王男違背潘女的意願，對潘女實施摟抱、親吻的行為，構成對潘女的性騷擾 。潘女出於本能推開王男以保護自己的身體權不受侵害，符合「正當防衛」條件。

法院稱，王男跌倒後，潘女及時求助他人，與其管理和控制能力相適應，故潘女的行為沒有構成防衛過當，依法不應承擔民事責任。一審駁回了王男家屬的訴訟請求。