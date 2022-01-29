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備年貨…湖北男竟叫上2女婿「掃蕩」數村700隻雞

中國新聞組／北京30日電
警方逮獲由陳某和其親家、女婿組成的家族式盜竊團夥。（取材自每日經濟新聞）
警方逮獲由陳某和其親家、女婿組成的家族式盜竊團夥。（取材自每日經濟新聞）

湖北一名男子為備年貨，竟叫上兩個女婿一起偷雞，一夥人將數個村莊700餘隻雞等家禽「掃蕩一空」。網友笑稱，「不是一家人不進一家門」，果真都是同道中人。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導引述棗陽公安微信號消息，2021年12月底，家住湖北棗陽的陳某服刑期滿出獄後，仍不思悔改，竟想著自己盜竊經驗豐富，只要人手充足注意細節，靠盜竊來置辦年貨完全不會被人發現。

為了大幹一場，陳某主動邀約兩個女婿薛某、吳某和兩位親家，組成家族式盜竊團夥，幾人明確分工後，開始密謀尋找作案對象。

陳某等人最終選擇地廣人稀的平林鎮開始作案。當晚凌晨，由陳某親家薛某開車，幾人來到平林鎮偏遠的村莊後，陳某根據以往的偷雞經驗，負責挑選圈養家禽較多的農戶，然後和兩女婿翻牆偷雞，親家吳某負責在院牆外接應把風，得手一起便坐上薛某的車換個地方再次作案，幾人分工明確，作案效率較高，一晚竟收穫6大蛇皮袋子的雞。

嘗到甜頭的薛某、吳某等人更加信任陳某，從2021年12月底至2022年1月中旬，開始按照陳某的計畫瘋狂作案，將平林鎮四井崗村、清水店村、柴家灣村等地家禽掃蕩一空，為擴大盜竊戰果，幾人連續流竄至棗陽市平林鎮、吳店鎮、興隆鎮和隨州市洪山鎮等多地作案40餘起，涉案金額達人民幣4萬餘元。

連續接到群眾家禽被盜案後，棗陽市公安局平林派出所成立專案組，專案組民警通過大量的視頻追蹤和走訪摸排，鎖定嫌疑人陳某、薛某、吳某等人行蹤，經過十餘天的蹲守，專案組民警雷霆出擊，在陳某等人「慶功宴」上將其一網打盡。經審訊，嫌疑人陳某、薛某、吳某等人對其盜竊的犯罪事實供認不諱，目前6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

該消息引發網友熱議，還衝上熱搜。有網友說，不是一家人不進一家門，果真都是同道中人。還有網友說，這下好了，全家一塊進去過年了。

男子叫上女婿親家一起偷700餘隻家禽，一群人在「慶功宴」上被警方抓獲。（視頻截圖...
男子叫上女婿親家一起偷700餘隻家禽，一群人在「慶功宴」上被警方抓獲。（視頻截圖）
盜雞現場由嫌疑人陳某和兩女婿翻牆偷雞，親家吳某負責在院牆外接應把風，分工明確，作...
盜雞現場由嫌疑人陳某和兩女婿翻牆偷雞，親家吳某負責在院牆外接應把風，分工明確，作案效率較高，一晚竟收穫6大蛇皮袋子的雞。（視頻截圖）

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