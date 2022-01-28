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誰的錯？ 河北11歲男孩失聯3天 竟被4惡犬咬死

中國新聞組／北京28日電
少年家屬發布的尋人啟事。（取材自新聞晨報）
少年家屬發布的尋人啟事。（取材自新聞晨報）

1月20日，網絡流傳一張「尋人啟事」：河北省邯鄲市峰峰礦區彭城鎮有家長在尋找一名失蹤的11歲男孩潤潤。1月26日下午，男孩父母告知媒體稱，兒子失蹤3天後找到遺體，警方告知家屬，男孩確定是被4條狗咬死。

家屬發布的尋人啟事稱，少年仍是小學生，2022年1月20日14時許，在彭城三和路...
家屬發布的尋人啟事稱，少年仍是小學生，2022年1月20日14時許，在彭城三和路口好又多超市和同學分開後一直未歸。（視頻截圖）

上游新聞報導，男孩父母難過地表示，兒子遺體是在離家1.5公里的廢棄廠房被找到，警方說是4條惡犬咬死他，目前案件正在偵查，四條涉事犬已全部被控制。26日，警方以涉嫌過失致人死亡罪立案，並對犯罪嫌疑人范某（涉案犬隻的主人）刑事拘留，涉案犬隻未按規定辦理相關證件，已被公安機關依法處置。

來源：youtube

北京大成律師事務所律師吳立偉認為，按法律規定，飼養動物致人損害的，動物飼養人應當承擔法律責任，除非動物飼養人能夠證明自己沒有過錯，則可以免責。

11歲男孩被4條惡犬咬死，親人在短視頻平台稱，家中老人自責沒看好孩子。（視頻截圖...
11歲男孩被4條惡犬咬死，親人在短視頻平台稱，家中老人自責沒看好孩子。（視頻截圖）

律師指出，從目前透露的案情來看，狗主人起碼要承擔人身損害賠償的民事責任，「小孩死了，死亡的賠償金、喪葬費、家屬精神撫慰金及其他費用，都要求賠償。」狗主人如明知散養可能致人損害，甚至可能致他人有生命危險的情況下仍不採取防護措施，還可能涉嫌過失致人死亡罪。

澎湃新聞稍早前報導，死者男孩潤潤的家屬稱，1月20日，潤潤在外玩耍失聯。三天後，1月23日，在離家不遠處發現潤潤的屍體，得知消息後，家屬難過不已。

公安 北京

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