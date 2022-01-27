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恒大養生谷「爛尾」 河南焦作收回1200畝閒置地

中國新聞組／北京27日電
焦作市政府證實恒大養生谷已經爛尾，已收回該項目的12宗共1200多畝閒置超過兩年以上的土地。（取材自微博）
焦作市政府證實恒大養生谷已經爛尾，已收回該項目的12宗共1200多畝閒置超過兩年以上的土地。（取材自微博）

官媒人民網「領導留言板」接獲民眾投訴，直指恆大養生谷項目已成爛尾樓。焦作市政府辦公室回應，投訴情況屬實，去年已經收回該項目12筆1200餘畝閒置超過2年以上的土地。

澎湃新聞報導，焦作市政府辦公室表示，恆大養生谷項目在2020年6月暫停施工，沒有明確復工時間。2021年9月24日，歸集資金人民幣2000餘萬元進入政府與企業共管帳戶。

焦作市政府辦公室提到，河南省修武縣住房保障中心等部門在2021年10月19日赴鄭州恆大公司完成印鑑、帳戶、證照等相關憑證交接；10月28日收回該項目12筆1200餘畝閒置超過2年以上的土地。

有民眾在2020年12月28日於人民網投訴，直指恆大養生谷快成為爛尾樓。該民眾在2019年於恆大養生谷買了一套房，總計繳了70多萬元人民幣(約11.1萬美元)房款，卻無法簽訂購房合約，也無法網上簽約，已經人去樓空。有200戶左右業主也遇到類似問題。

深陷債務危機的恒大26日舉辦投資人電話會議，在24日票據利息到期未支付後，恒大希望緩解債權人情緒、爭取更多時間。與會的恒大執行董事肖恩透露，恒大計畫於未來六個月內推出初步重組方案。

恆大 恒大 重組

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