他殺妻碎屍被判死 二審還喊冤：應判無罪

「杭州殺妻碎屍案」被告人不服一審判死，二審開庭喊應判無罪。（取材自觀察者網）

「杭州殺妻碎屍案」一審以故意殺人罪判處被告人許國利死刑，許國利不服，提起上訴。二審25日開庭，許國利認為，二審應改判無罪。2020年7月4日，許國利在向女士睡前飲用的牛奶 內投入安眠藥，趁妻子昏睡之際用膠帶紙封口、枕頭摀死對方，之後分屍拋棄。

浙江天平公眾號報導，在許國利看來，他和來女士的矛盾主要來自對他「沒用」看法的越來越深。「她總是埋怨我沒用，只要發生了矛盾，她就對我進行辱罵，拿起邊上的東西砸我，有一次還砸傷了我的眉骨，女兒也在現場。在家庭經濟中，她用理財平台和基金，我炒股票，錢都歸她管，有時還埋怨我不給她買禮物。」

家庭經濟、孩子教育 、妻子埋怨讓許國利對來女士產生了越來越大的怨念。2019年，因為房子的問題，兩人矛盾再次激化。「2019年底分到新房子後，妻子把房子登記在她的名下，又因裝修問題，多次爭吵，我心裡不高興。」

許國利在2020年7月4日和妻子又一次發生爭吵。許國利有了殺人的想法，許國利把家裡的安眠藥放在了來女士的牛奶杯中。「當天晚上11時到12時期間，我摀死了她，又拖到淋浴房進行分屍。」

作案後，許國利編造虛假信息，對外謊稱來女士失蹤，逃避偵查。同年7月22日，公安 機關篩查小區化糞池發現部分人體組織，於次日將許國利抓獲歸案。

許國利認為，一審認定事實不清、證據不足，二審應改判其無罪。