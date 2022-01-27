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劉學州陷網暴…新京報被指「遞刀」殺人 被罵上熱搜

中國新聞組／北京27日電
劉學州將新京報的報導截圖下來，在微博上回應父母的不實指控。（取材自微博）
劉學州將新京報的報導截圖下來，在微博上回應父母的不實指控。（取材自微博）

尋親少年劉學州24日在網上留下萬字遺書後吞藥自殺，網上掀起一波究責聲浪。官媒新京報19日刊出的報導被指「遞上了殺死劉學州那把刀」。報導中未做好新聞平衡報導致劉學州陷入了「逼父母買房」、「威脅父母分別離婚」、「多次借錢」的指責，引發大量網路暴力。網民紛紛在微博發言要求新京報道歉，讓新京報被罵上熱搜。

在劉學州遺書的這篇微博裡，網民不捨的留言已逾22萬則，但更多的是一股對網路暴力的憤怒。

微博用戶「飄揚的種子」寫下長文分析新京報報導的缺失，「劉學州逼父母買房」的報導中只展現母親一方的觀點，沒有核實內容的準確性，也沒有給劉學州辯解的空間。讓他成為「索要房子，被他媽拉黑的人」。

微博用戶「囚困困」更是逐幀分析新京報視頻，認為新京報營造出劉學州「愛錢」、「要房」的暴躁形象，生母得到了篇幅講述心情「沒有養他的能力、這樣的孩子你敢招惹他嗎？」，但卻沒有進一步追問生母向養父母拿錢的事實。

新京報在劉學州自殺後，撤下了相關報導，也未再報導事件新進度。微博上，大量的網民以「新京報帶頭網暴」、「新京報道歉」關鍵字築起聲量，將話題推上熱搜。

劉學州將新京報的報導截圖下來，在微博上回應父母的不實指控。（取材自微博）
劉學州將新京報的報導截圖下來，在微博上回應父母的不實指控。（取材自微博）

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