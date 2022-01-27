尋親少年飽受網暴輕生 網信辦啟動專項整治肉搜、辱罵

河北邢台17歲少年劉學州因不堪網路暴力選擇輕生。（取材自微博）

河北邢台17歲少年劉學州自曝被親生父母「二次遺棄」，事件發酵後劉學州飽受網暴，於24日輕生亡。類似網路霸凌憾事時有所聞，輿論壓力在劉學州事件達到高峰，網信辦25日宣布，即日起開展為期一個月專項行動，將重點整治人肉搜索、辱罵攻擊等網絡暴力行為。

「陽光照在海面（上），我也歸於大海。從這裡結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」大河報報導，來自河北邢台的尋親者少年劉學州，在寫下這封近萬字的遺書後輕生身亡。

報導稱，劉學州在遺書講述自己一生的遭遇：被父母賣掉、4歲養父母雙亡，因「買房租房」爭議被親生父母顛倒黑白，導致自己遭受網路暴力。劉學州甚至指父母顛倒黑白，決定要告他們拐賣兒童罪和遺棄罪，後來因故取消提告。

事件引發社會關注的同時，也引來大量的網路暴力，不少網友以劉學州要求「買房子」攻擊他。劉學州在遺書中提到：「有很多人來罵我、諷刺我、誣陷我、誹謗我，對我評論和私信人身攻擊，我看到後很難過。」

劉學州想辯解，卻發現網暴者一般都刻意隱匿身分，「百分之九十以上都是小號和私密帳號」。劉學州說，他「承受了大多太多『心機婊』、『快去死』、『惡心』、『娘炮』等各種各樣的詞……」

中共中央網信辦微信 公眾號《網信中國》25日發布的通知稱，此次專項行動開展時間為即日起至2月下旬，集中整治網絡暴力、散播謠言等問題，切實維護網民利益。

針對網暴事件，有律師呼籲立法嚴控；另對於劉學州親生父母或涉遺棄罪，有律師表示最高可判5年。河南 中豫律師事務所孫兆義律師稱，劉學州親生父母在客觀層面涉嫌拐賣兒童罪的可能，如果該犯罪事實經過公安 機關偵查屬實，那麼需要考慮該罪是否過追訴時效，拐賣兒童罪的追訴時效為15年。