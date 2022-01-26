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騰訊魔改「鬥陣俱樂部」 結局大樓爆破竟變警察勝利

中國新聞組／北京26日電
美國電影「鬥陣俱樂部」在中國遭到刪減，原版結尾的大樓爆破場景，在中國的版本改為以文字敘述警方迅速破案、打擊犯罪。（取材自facebook.com/FightClub）
美國電影「鬥陣俱樂部」在中國遭到刪減，原版結尾的大樓爆破場景，在中國的版本改為以文字敘述警方迅速破案、打擊犯罪。（取材自facebook.com/FightClub）

美國電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club，或譯「搏擊俱樂部」）當年票房雖不出色，卻是很多影迷眼中的非主流經典。但在中國，原版結尾的大樓爆破場景被刪，改用充滿正能量的文字敘述警方迅速破案、打擊犯罪。

中央社引述法新社報導，中國影迷近日發現，由男星布萊德彼特和艾德華諾頓主演的電影「鬥陣俱樂部」，最近遭到中國刪減；串流平台「騰訊視頻」提供的版本經過變造，修改了原版電影中的無政府、反資本概念。

1999年上映的電影原版結尾，艾德華諾頓飾演的角色殺死了他臆想出來的另一個自我，也就是布萊德彼特扮演的「泰勒德頓」，然後遙望城內大樓一一爆破，暗示他打算顛覆現代文明。

報導指出，中國的最新版本卻描述了全然不同的結局。艾德華諾頓扮演的「敘事者」殺了泰勒後，不再有大樓爆破場景，取而代之的是黑屏和一段文字：「警方迅速偵破整起計畫並逮捕所有罪犯，成功阻止炸彈爆炸。」

根據這段文字，依照原本劇情應為「敘事者」想像出來的泰勒，還被送到「精神病院」接受心理治療，後來順利出院。

國家公權力在這個新結局中成功打擊犯罪，許多中國觀眾感到既不解又憤怒，當中不少人可能看過未經刪改的版本。

報導稱，一名用戶在騰訊視頻上留言說：「這太粗暴了吧！」還有一人在微博寫道：「原來他們不只會刪，還會加。」「如此閹割，這部經典電影還有啥看頭？」有人寫道，改過之後「不是那個味兒了」，還有人說「眾所周知，中國沒有藝術，只有價值觀。」

目前不清楚是中國政府的審查機關下令改動結局，還是原版電影的製作方做出修改。騰訊則不予置評。

好萊塢電影工作室經常會提供不同的版本，好讓片子能通過北京政府的審查，順利進入市場規模龐大的中國。

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