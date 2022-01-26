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獨自關在小房間吃麵 上海「孤獨麵店」療癒春節留守人

中國新聞組／上海26日電
孤獨面店為每名體驗者提供大約2平方米的獨處空間。(新華社，受訪者供圖)
孤獨面店為每名體驗者提供大約2平方米的獨處空間。(新華社，受訪者供圖)

上海市中心最新時尚地標「TX淮海」商廈一隅有家「孤獨麵店」，該處是集裝置、藝術、音樂、戲劇、美食於一體的沉浸式空間。一個月來，已有超過2000人次通過預約到訪「孤獨麵店」，參與活動體驗。

影音來源：YouTube

新華社報導，「獨處」是這個沉浸式空間的基本元素。按指定編號，步入約2平方公尺大小的獨處空間，關門落座，「孤獨麵店」音樂專輯在耳畔響起。「盲盒倒計時」時間正按秒遞減，並顯示一句英語「Everything will be ok（一切都會好起來）」。吃完麵 ，倒計時也結束了，眼前的屏幕瞬間變成通透的「小窗」，一場關於孤獨主題的行為藝術表演開始了…。

2021年末，「孤獨麵店」出品人車澈和他的團隊希望探索一種全新綜合性潮流藝術表現形式，通過共創的模式，提供多種感官內容疊加的沉浸式空間，為都市青年提供釋放情緒的全新載體。

「孤獨麵店」的出現，似乎也成為上海這座國際大都市關注社會心理療癒的一個獨特窗口。

「整個體驗過程並不長，有點意猶未盡。關鍵點已不在那一碗麵上，而是通過這個過程思考了一些關於孤獨的問題。可以在春節前靜下心來，真的挺好！」體驗者、在讀研究生小陳說。

另一名排隊等候者透露，這是第二次體驗這家「麵店」。「之前因決定留守上海過年，又很想老家，出於好奇陪女友到這邊參與活動，覺得這是一種釋放。」老家在山西晉城的何先生說。

「我們的初衷是想嘗試為大家提供一種陪伴，討論『孤獨』是為了不懼怕孤獨，尋找『孤獨』是為了期待更多溫暖。」車澈說，通過線下快閃店、音樂創作、網上直播、短影音製作等融合表達，希望讓更多人關注孤獨的狀態，同時在短暫的思考和藝術享受後，分享個人感受，增進彼此了解。

據估算，從進入獨處空間，一個人動筷吃麵，到觀看演出完畢，約25分鐘。店方表示，「孤獨麵店」將陪伴滬上年輕人度過整個春節。

孤獨麵店位於「TX淮海」商廈一隅。(新華社)
孤獨麵店位於「TX淮海」商廈一隅。(新華社)
許多年輕人來體驗孤獨麵店。(新華社)
許多年輕人來體驗孤獨麵店。(新華社)

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