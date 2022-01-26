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曾寫奇書「平安經」 吉林前廳長霍雲成涉賄判11年

中國新聞組／北京26日電
吉林省應急管理廳原黨組書記、廳長霍雲成。(取材自南方都市報)
吉林省應急管理廳原黨組書記、廳長霍雲成。(取材自南方都市報)

吉林省應急管理廳原黨組書記、廳長霍雲成受賄一案21日一審宣判。霍雲成因受賄1200多萬元人民幣(約189萬美元)被判處有期徒刑11年，並處罰金100萬元，霍雲成當庭表示認罪服判，不上訴。值得注意一是，霍雲成曾宣傳號稱馬屁經的奇書「平安經」，他還曾發出「拜讀『平安經』感言」。

中國青年報報導，2003年至2020年，被告人霍雲成在擔任吉林省公安廳治安警察總隊總隊長，松原市公安局局長，白山市委常委、政法委書記、公安局局長、黨委書記，吉林省政府辦公廳黨組成員、副秘書長，吉林省應急管理廳黨組書記、廳長期間，利用其職務便利，非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣1208萬餘元。對扣押在案霍雲成受賄贓款742萬4236元依法予以沒收，並繼續追繳剩餘贓款465萬8352元。

2021年4月6日，中央紀委國家監委網站公布霍雲成被「雙開」的消息。在霍雲成被處分的通報中，列在第一條的違紀違法情節就是違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，違規安排下屬購買、宣傳「平安經」。

「平安經」是吉林省公安廳前黨委副書記、前常務副廳長賀電所著作品。2020年7月27日晚，有微博網友曬出「平安經」封面及內容，整本書中皆以「XXX平安」造句，極其空洞、乏味，很快在網上引發大量討論。當時吉林省多個單位都曾發文讚揚「平安經」，一度引發輿論的關注與質疑。

吉林奇書「平安經」。(取材自微博)
吉林奇書「平安經」。(取材自微博)

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