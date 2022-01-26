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設備故障？操作失誤？上海老婦被地鐵屏蔽門夾死

中國新聞組／北京26日電
上海地鐵驚傳月台安全門夾死人事故。(視頻截圖)
上海地鐵驚傳月台安全門夾死人事故。(視頻截圖)

上海地鐵15號線祁安路站22日傳出死亡意外，一名老年女性乘客被地鐵屏蔽門夾住，送醫後不幸身亡。甫開通一年的15號線為全自動線路，採用的是當時最高等級的全自動駕駛系統。但上海地鐵在意外發生三天後才公告，處理之慢，令網民不滿「不把人命當回事」。

來源：YouTube

新民晚報報導，事發在22日下午4時30分左右，上海地鐵15號線祁安路站一名老年女乘客下車時被屏蔽門夾住，身體卡在列車與月台之間，一名工作人員急速上前，與一名候車的女乘客試圖合力將其拉出閘門幫助其脫困。

視頻畫面顯示，該名工作人員疑似按下閘門某個按鈕，但這時列車突然啟動，卡在門上的女乘客因為強大的拉力被列車拖走。畫面令人驚恐，工作人員立即奔向緊急制動裝置煞住列車，該女乘客送醫搶救仍不幸身亡。

上海地鐵25日表示，事故具體原因有關部門已介入調查。但時過三日，上海地鐵未即時發布讓網民忍不住留言批評。

有網民指出，他早前留言官方微博「祁安路死人」卻被刪文；有人質疑為什麼屏蔽門「碰到人」卻沒有再度開啟？當日只有一名工作人員救援是否失職？而上海地鐵公告加註一句「切勿強行上下車」，也被網民指出有甩鍋乘客之嫌。

小時新聞詢問業內人士指出，屏蔽門夾人事故可能是站務員操作失誤。

該人士指出，這次事故可能存在兩種原因，一是設備故障，比如屏蔽門沒關好，但是沒有實現設備聯動，導致列車啟動；一是站務員操作失誤，因為人員被夾住之後，屏蔽門顯示燈是報警狀態，操作人員手動處理過設備後，屏蔽門是故障狀態，切除了該屏蔽門的聯動關係，之後列車啟動。他分析說，從目前的視頻情況來看，後一種可能性更大。

上海地鐵驚傳月台安全門夾死人事故。（截圖自新民晚報影片）
上海地鐵驚傳月台安全門夾死人事故。（截圖自新民晚報影片）

地鐵 微博 YouTube

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