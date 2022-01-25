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網路霸凌憾事頻傳 中國宣布整治網路暴力行為

記者林則宏／即時報導
河北邢台17歲少年劉學州因不堪網路暴力選擇輕生。（取材自觀察者網）
河北邢台17歲少年劉學州因不堪網路暴力選擇輕生。（取材自觀察者網）

河北邢台17歲少年劉學州被親生父母「二次遺棄」，還飽受眾多網友言語暴力，於24日輕生。類似的網路霸凌憾事在世界各地都不時傳出，中共中央網信辦則宣布，即日起開展為期一個月專項行動，將重點整治人肉搜索、辱罵攻擊等網路暴力行為。

「陽光照在海面（上），我也歸於大海。從這裡結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」河南《大河報》報導，來自河北邢台的尋親者少年劉學州，在寫下這封近萬字的遺書後選擇輕生，海南三亞警方24日中午證實，劉學州已經身亡。。

報導稱，劉學州在遺書講述自己一生的遭遇：被父母賣掉、4歲養父母雙亡，因「買房租房」爭議被親生父母顛倒黑白，導致自己遭受網路暴力。

香港明報報導，劉學州上月發布影片尋親，警方之後透過DNA找到他的親生父母。但劉學州早前在直播中透露，無論是生父或生母都不想要他。據報導，劉學州生母甚至封鎖他的微信，並稱劉學州要求她與現任丈夫離婚，以及幫他在河北買房，指控他「貪財」。

劉學州則指稱其父母顛倒黑白，決定要起訴他們拐賣兒童罪和遺棄罪。

事件引發中國社會關注的同時，也引來大量的網路暴力，不少網友以劉學州要求「買房子」攻擊他。劉學州在遺書中提到：「有很多人來罵我、諷刺我、誣陷我、誹謗我，對我評論和私信人身攻擊，我看到後很難過。」

劉學州想辯解，卻發現網暴者一般都刻意隱匿身分，「百分之九十以上都是小號和私密帳號」。劉學州說，他「承受了大多太多『心機婊』、『快去死』、『噁心』、『娘炮』等各種各樣的詞……」

2018年，中國女排國手袁心玥也曾因世錦賽表現而受到網暴困擾，嚴重影響比賽訓練；同年，四川德陽一名女醫生因在游泳池與兩名13歲少年發生衝突，最終遭遇排山倒海而來的網路暴力而輕生。

中共中央網信辦微信公眾號《網信中國》25日發布的通知稱，此次專項行動開展時間為即日起至2月下旬，集中整治網路暴力、散播謠言等問題，切實維護網民利益，重點包括：

一、重點整治借疫情、社會熱點事件等挑動網民對立，進行人肉搜索、辱罵攻擊等網路暴力行為；

二、集中處置公眾帳號為吸引流量惡意蹭炒春節話題，編造傳播謠言、拼接翻炒舊聞、誤導公眾認知、誤導老年人群體等問題；

三、嚴肅查處春節期間以「搶紅包」、「免費送」等方式，誘導網民點擊實施網路詐騙等問題；

四、集中查處低俗彈窗廣告，清理評論環節不良鏈接，深入核查問題線索，從嚴處置一批從事色情、賭博交易的網站平台。

網信辦這段期間還將嚴防「飯圈」亂象反彈反覆；加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力度；從嚴整治「網紅兒童」、「軟色情」等問題。

微信 中共 河南

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