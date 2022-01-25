「我不說，滾」西安社區領導怒懟群眾 下場大快人心

有居民到西安滻灞一路社區辦事大廳諮詢離市政策時，王姓社區主任竟脫口而出：「我不說，滾！」（視頻截圖）

日前，網路上流傳一條視頻，有居民到西安滻灞一路社區辦事大廳諮詢離市政策時，王姓社區主任與該居民發生爭執，竟脫口而出：「我不說，滾！」引發爭議。西安滻灞生態區總部園區管理辦公室近日發布了處理通報，針對王姓社區主任存在言行不當、作風粗暴問題，已作出停職檢查處理。

奔流新聞報導，網傳視頻顯示，當時一位女性市民到社區辦事大廳詢問王姓社區主任，為什麼不批准自己離開西安市的原因，結果遭到怒懟。視頻中，女性市民問王姓主任：「我問一下我們現在離市是什麼要求？」王姓主任不斷跳針回答「我不說」。最後該主任似乎被鏡頭惹毛，出手拍打了相機，並說出「滾！」。

來源：YouTube

視頻在網路上引發討論。對此，王姓社區主任回應：「我沒說過『滾』字，她是我們中海悅墅小區的業主，但是她確實不符合離市條件。她剛來的時候我們已經給她解釋過政策了，但是她表示不理解。因為我還有其他工作，我就先忙其他工作了。」王男還說，他也一個多月沒回家了。

西安滻灞生態區總部園區管理辦公室23日發布處理通報稱，針對滻灞一路王姓社區主任言行不當、作風粗暴問題，經研究決定對他做出停職檢查處理，由園辦及王男登門向該居民道歉，園辦將對該事件做進一步調查處理。此外，園辦對涉事社區工作人員開展作風教育 ，嚴肅工作紀律，引以為戒，努力為群眾做好各項服務工作。