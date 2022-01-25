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廣東69歲獨居婦加槓桿6600萬炒股 爆倉欠券商千萬

中國新聞組／廣州25日電
炒股加槓桿風險巨大，圖為示意圖。 （取材自紅星新聞）
炒股加槓桿風險巨大，圖為示意圖。 （取材自紅星新聞）

炒股加槓桿風險巨大，中國裁判文書網披露的一則判決書顯示，廣州有位69歲老婦加槓桿炒股，中信建投證券居然能給其授信6600萬元（人民幣，下同，約美元）的兩融額度。然而，跌破平倉線後老婦回天無力，強行平倉後尚未清償證券公司逾1000萬元，在虧損後面臨追債時，該名老人還涉嫌轉移名下財產。

紅星資本局報導，涉事老人名叫蘇玉甫，沒有子女，常年獨居且患有癌症，名下的財產只有每月養老金1萬元，以此維持基本生活。

2017年3月22日，她與中信建投簽署《融資融券業務合同書》，後者為她提供了6600萬元的總授信額度。有券商指出，兩融授信一般基於客戶的風險承受能力和客戶資產來評定，如果客戶股票帳戶資產足夠，授信6000多萬沒問題，授信比例一般是1:1，最高可達1:1.2。

截至2018年2月1日，蘇玉甫使用了3335萬元的融資額度，但之後未能按要求維持擔保比例或償還債務，被中信建投強制平倉，2018年2月5日完成強制平倉後，蘇玉甫部分融資融券債務尚未清償。

據報導，中信建投向北京仲裁委員會申請仲裁。裁決顯示，蘇玉甫要向中信建投償還融資本金1026萬元和逾期利息34萬元、罰息、仲裁費。

中信建投2019年7月31日向廣州市中級人民法院申請強制執行，但法院除凍結蘇玉甫相關銀行賬戶外，未發現蘇玉甫有其他可供執行的財產。

中信建投發現，蘇玉甫炒股爆倉後，涉嫌將其在廣州市越秀區一套面積55.6平米的房產，以總價141.4萬元轉讓予其妹妹蘇英麗，單價為每平方米2萬5412.68元，2018年2月7日完成過戶。同年2月15日，蘇英麗支付首期房款60萬元，剩餘房款81.4萬元採用不計息按月分期方式付款，共163期，每期5000元。

證券公司指出，案涉房屋所在小區2018年的網上掛牌最低價為每平方米5萬元，依法屬於明顯不合理的低價。蘇英麗與蘇玉甫是近親屬，知曉蘇玉甫巨額債務，實際上是協助蘇玉甫轉移財產。

不過蘇英麗表示，並不知道姊姊蘇玉甫欠債一事。蘇玉甫則表示，自己是為了支付治療費用和維持晚年生活才出售案涉房產，沒有惡意轉移財產的主觀意思表示。

最終，法院撤銷蘇玉甫將其名房產轉讓給被告蘇英麗的行為，並將房產恢復登記至蘇玉甫名下。

目前，蘇玉甫名下暫無其他財產可強制執行，若以養老金和房產抵償債務，中信建投仍面臨較多虧損。該案目前還在執行中。

●高齡老人開巨額兩融 是否合規？

老人加槓桿炒股被追債超千萬的話題引發熱議後，網友對證券公司給高齡老人開巨額兩融業務合規性提出了頗多質疑。

多家證券平台官網顯示，對70歲及以上高齡人群開戶均有特別規定，而像蘇玉甫這樣未達到70歲的老人並未作出特別限制。

律師趙良善表示，根據雙方合同約定，總授信額度是自願的，且不違背法律。但他提醒，炒股風險不可估量，且極易激發人的賭性。作為給予股民授信的一方，不僅與股民簽訂合法有效的合同，而且要實地考察股民的經濟狀況，客觀評估股民的經濟承受能力。

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