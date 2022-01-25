菸草業反腐？華寶國際CEO、百億女富豪被查、股崩跌

華寶國際首席執行官、執行董事朱林瑤被查。(取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

主營菸用香精的華寶國際24日公告稱，首席執行官、執行董事朱林瑤因涉嫌違法接受立案調查。消息引發股市震盪，華寶國際24日港股早盤低開後馬上閃崩，一分鐘內股價 大跌50%，一天之內市值蒸發超300億港元。湖南、雲南中菸系統近期有多位官員被查，「香精女王」被查是否與菸草業反腐有關，引發關注。

時代周報、每日經濟新聞報導，朱林瑤於公告日期持有華寶國際股份約71%。華寶國際稱，直至本公告日期，本公司並未獲提供有關朱林瑤目前正接受調查所涉嫌違法事宜的性質之任何詳情，本集團的業務經營目前保持正常。

華寶國際主營菸用香精，後來陸續延伸到食用香精和日化香精等領域。中國十大捲菸公司都是華寶國際的客戶，這些客戶對華寶集團的營收 貢獻高達80%以上。

1969年出生的朱林瑤，早年在北京和上海等地從事香精香料貿易。後來她前往香港並成立華寶國際，借殼力特公司實現港交所上市。

2021年11月，朱林瑤入選「2021胡潤女企業家榜」，以490億元人民幣(約77.7億美元)財富位列第11位。在更早的2008年，朱林瑤已經登上福布斯，成為10億美元級別中最年輕的白手起家女富豪。她2019年在「百富500強」的排名高於解直錕、俞敏洪。

媒體曾這樣形容朱林瑤，「背景很神秘，即便是將其列入百富榜的胡潤本人也不甚了解」。

報導指出，現年52歲的朱林瑤以得心應手的金融技巧聞名股市，在港股更是被稱為「抽水女王」，這個稱號是因為她擅長在市場上高拋低吸。先是減持套現百億港元，後藉私有化程序回收股本，持股比例幾乎恢復至減持前水平。

2004年年初，華寶國際上市後不久，公司股價迅速上漲。截至2010年底，華寶國際股價累計上漲了10倍。這期間，朱林瑤一直悄悄減持股票 ，從2006年到2010年中，朱林瑤通過減持套現合計獲得了95億港元。到2011年1月時，朱林瑤其持股華寶國際已經下降到37.71%，比起其巔峰時超九成的持股比例，大幅度下降至37.71%。

但在2015年過後，朱林瑤開始增持股票。根據華寶國際最新2021年中報，朱林瑤持股華寶國際比例已回升到70%以上。

另外，朱林瑤被爆接受調查僅過去幾個小時，中央紀委國家監委網站24日披露，雲南中菸黨組副書記、總經理周濤涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受調查。