動物園「洗白」盜獵瀕危動物身分 轉賣價翻40倍

警方查獲被販售的野生動物。（央視畫面截圖）

四川雅安市中級人民法院近日審理一起特大危害珍貴、瀕危野生動物案。警方用近兩年時間，斬斷了整個野生動物交易鏈。在這黑色鏈條中，珍貴瀕危野生動物在遭非法盜獵後，竟然流向全國各地的一些民營動物園 「洗白」。

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央視新聞報導，四川雅安地處交通要道，也成了野生動物犯罪的重要運輸通道。2020年初，雅安警方接到線索，一名四川綿陽李姓男子正大量販賣野生動物。李男2006年時就因買賣獼猴被瀘定法院判了13年6個月，17年後又因收小熊貓被江蘇姑蘇法院判刑兩年。

川金絲猴遭盜獵轉賣。 （央視畫面截圖）

警方調查，李男不僅收購小熊貓，還有川金絲猴，並透過曾開養殖場的朋友引薦找上銅陵市動物園。

警方調查，以川金絲猴為例，獵人以約1.3萬元（人民幣，下同，約2100美元）價格出售給中間商李男，李男和安徽銅陵動物園洽談，以7.5萬左右價格出售。銅陵動物園藉此漂白了身分，以自我繁育的方式向林業主管部門申請出售，以單價每隻50萬的價格再向其他動物園出售。

銅陵的這家動物園也是中間商，但經過他們的洗白，本屬於非法販賣的珍貴瀕危野生動物，卻被打上了合法的標籤。一隻國家一級保護動物被層層轉賣，價格竟然能翻近40倍。

在高額利潤 的背後，是一個集獵、購、運、銷、「洗白」為一體的特大危害珍貴瀕危野生動物犯罪團伙。為躲避警方偵查，他們聯繫都會使用暗語。比如金絲猴就說的山雞，或者長尾，小熊貓說小貓；李男在運送野生動物環節上也很縝密，每過一個卡點，前車都會通過對講機告訴後車情況確保安全。李男僱用的司機一般都是與他一樣有著販賣野生動物經歷的人員，不會輕易讓不熟悉情況的人參與。

由於整個犯罪團伙鏈條涉及多個省份。四川雅安警方展開收網行動，逮獲李男和他的兒子以及劉姓司機，還有甘孜瀘定的龍姓獵人。

四川警方對涉嫌收購、洗白野生動物的多家動物園進行了查處，陸續抓獲15名嫌疑人，查獲國家一級重點保護「國寶級」野生動物川金絲猴18隻，國家二級重點保護野生動物小熊貓17隻，徹底摧毀這個特大危害珍貴瀕危野生動物犯罪團伙。