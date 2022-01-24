被生母拉黑 河北尋親男孩三亞海邊吃藥輕生亡

劉學州24日發布一封遺書，隨後被證實搶救無效死亡。(視頻截圖)

三個月大時被父母賣掉當彩禮的河北邢台尋親男孩劉學州，成功尋親後被生母拉黑，控訴遭「二度遺棄」引發關注。劉學州24日發布一封遺書，疑似自殺，隨後被證實搶救無效死亡。網友聞訊震驚，有人在微博 留言，「孩子，一路走好，天堂沒有網暴。」

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封面新聞報導，劉學州遺書中寫道他出生時被生父母賣掉，四歲時養父母去世，隨後在讀書期間遭遇欺凌，千方百計踏上尋親之旅後卻屢遭拒絕，因「買房」事件還被母親拉黑、被網友網暴，但自己並未提到買房，只是想要一個家。他稱：「想給自己的一生一個交代，把痛苦傾訴到大海中。」

劉學州與父親認親。(取材自劉學州社交平台)

據了解，劉學州微博長文以「生來即輕，還時亦淨」為標題，講述自己從出生至今的遭遇，文末寫道「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裡結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」坐標顯示在海南三亞，疑似有輕生的舉動。24日凌晨2點過，劉學州舅媽柴俊燕說：「劉學州在三亞海邊吃了藥，被好心人發現後，正在醫院緊急搶救。」之後，柴俊燕稱，凌晨4點過，劉學州經搶救無效死亡。

男大生與生母認親。(取材自劉學州社交平台)

報導指出，「出生被父母賣掉做彩禮，四歲養父母雙亡，二年級開始（讀）寄宿制學校，校園欺凌者…」這是劉學州為自己定下的標籤。

在長文中，他披露了此前新聞未曾報導過的經歷，比如「男老師猥褻」，他稱：「上初中的時候，遇到了一個很變態的男老師…後來他喝醉以後就…」他用省略號代替了難以啟齒的細節。

劉學州也還原了網上備受爭議的「找親生父母要房子」一事。他稱和生母電話中說：「我想要的是一個家，她就說我在逼她。」和生父說：「我就是要一個住所，在我們這邊和你們那邊買或者租一套一室一廳的就可以。」最後的結果是「媽媽把我拉黑了，爸爸說我不管他們死活說我是白眼狼。」

更令劉學州難以承受的是網絡暴力，他說：「這幾天一直有人抖音、微博私信攻擊我、罵我…」

最後，劉學州在遺書中表示：「手機 相冊裡有一些證據和錄音，希望警察 叔叔在最後也可以替我為我的一生畫上一個完美的句號。」他還委託舅媽，他帳戶中50%的錢來自熱心網友資助，希望捐給「石家莊市孤兒院」，給那些小朋友們買一些漂亮的衣服和好吃的。