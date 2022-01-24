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被拐24年認親 張洋洋武漢機場擁吻淚崩母親

中國新聞組／北京24日電
23日下午，武漢天河機場，沈海星與李芳相認。(取材自上游新聞)
23日下午，武漢天河機場，沈海星與李芳相認。(取材自上游新聞)

23日下午2時30分，武漢天河機場，河南小伙張洋洋（已改名沈海星）與尋親成功的母親李芳見面，張洋洋給了母親一個吻，喊了一聲「媽」，兩人相擁而泣。即便DNA比對結果並未出爐，但兩人篤定，他們是失散了24年的母子。

來源：YouTube

極目新聞報導，1998年6月6日，張洋洋在河南漯河東大街被拐，當時僅四歲。1999年，母親李芳與丈夫離婚，之後獨自尋子24年。去年12月，電影「親愛的」原型之一孫海洋尋子14年成功，李芳到現場祝賀並手舉尋子海報向現場媒體介紹兒子被拐的情況，引發網民關注。

沒想到僅僅一個月後，李芳真的找到了兒子。據了解，今年28歲的張洋洋被拐到了廣東普寧，現在海南工作。儘管兩人的DNA鑑定結果尚未出來，母子倆迫不及待提前進行了視頻聊天。「媽媽說第一眼看到我的樣子，可以百分之百確定是她的小孩，那時我真的有點不知所措。」張洋洋哽咽著說。

22日，李芳發布消息確認兒子洋洋已找到，兩人並約好23日在武漢天河機場相見。擔心兒子從海南來怕冷，她還為兒子準備了全新的厚外套。張洋洋也認定李芳是自己失散多年的母親，「母親所述的我身體上的一些特徵，完全一致。」

李芳23日早上從漯河坐高鐵來武漢再轉往天河機場。電影「親愛的」原型中唯一未找到兒子的杜小華也來到天河機場見證。下午2時30分，張洋洋的身影出現，李芳快步上前，激動地大聲哭泣，張洋洋用漯河話喊了一聲「媽」，母子倆緊緊擁抱，久久不願分開。

張洋洋親吻著母親的額頭。現場的志願者拉手圍起一圈，給二人一個相認的空間，母子倆坐在椅子上，手拉著手。母親問張洋洋是否對以前還有印象，他表示自己還有河南話的記憶。張洋洋說自己感覺像是做夢一樣，並讓人掐了一下他。「不是做夢」，張洋洋吃痛道。

1月23日下午，武漢天河機場，沈海星與李芳相認。(取材自上游新聞)
1月23日下午，武漢天河機場，沈海星與李芳相認。(取材自上游新聞)

上游新聞報導，張洋洋說，他現在海南從事餐飲行業。 四年前從養父母口中得知自己是抱養的，於是通過網絡求助等各種途徑悄悄尋找親生父母。

「那天通視頻後，我就篤定她（李芳）就是我媽，她說的那些細節都符合我的記憶。例如，理髮店裡的那些事，隔壁小女孩給我吃了根冰棒，我媽給我錢，讓我把錢給別人，但我揣兜里了。」他說。李芳一旁的親戚說，「身體特徵也符合，頭上有三個漩，脖子上有痣。」

重慶公安通過比對技術得知，沈海星高度疑似張洋洋，李芳與沈海星已完成抽血取樣，漯河公安並未公布DNA比對結果。

李芳說：「我兒子找到了，DNA結果還需要相關手續，公安同意了我們先相認。」沈海星說，他今年準備在漯河過年，好好陪陪家人。

張洋洋小時候。(取材自極目新聞)
張洋洋小時候。(取材自極目新聞)

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