主人淚喊別撐 重病毛孩作揖訣別 似在謝謝6年前救命恩

視頻中，太子已經喘不上氣，狗主人徐女士跟它說：「我知道你難受，就走吧。」徐女士稱，太子就拜了拜，然後躺到了她懷裡，就走了。」（視頻截圖）

病床上的寵物狗因重病已奄奄一息，在狗主人說了一句「要難受就走吧，別堅持了」之後，狗狗竟將兩隻前掌搭在一起晃了幾下。狗主人認為，這是狗狗在向她道別。這則「狗狗去世前向主人拜別」的視頻衝上熱搜，引發不少愛狗人士憐憫，卻也有人質疑，狗狗真的是在道別嗎？

https://www.youtube.com/watch?v=ar9GmhUuB84

影音來源：youtube

極目新聞報導，狗主人徐女士說，這隻阿拉斯加犬是她在山西晉中一家寵物醫院門口撿到的，當時牠已奄奄一息；相處6年時間，陪伴她度過了最難熬的日子。當時她還養了幾隻寵物，最開始沒打算養，但小狗挺黏她，又害怕救助站的其他寵物，就帶回家了，給它取名「太子」。後來幾隻貓和狗都離開了，只剩下「太子」一直和她作伴。

報導指出，徐女士談起和「太子」相處的6年回憶時說，她原本在晉中工作，後來在全國到處跑，就買了一輛麵包車，帶著「太子」一起。車上還有它的窩。父母2019年都去世了，「『太子』在的幾年差不多是我人生最難熬的時候，是牠一直陪著我走過來的」。後來我和妹妹開了寵物店，家裡也只有「太子」。

「『太子』是很膽小的，但它會護著我。我在家裡練習倒立，它死活也不讓，要把我拉下來，估計怕我摔著。我跟它玩，假裝暈倒在門口，它能叼著我的衣服領子把我從門口拖到客廳。『太子』還有點小心眼，不讓別的狗狗靠近我，也不許我摸別的狗。」她說。

報導稱，今年1月初，它一直不吃東西，醫師說是炎症打了針，後來還是不吃，做B超時才發現腫瘤 已經很嚴重了。後面幾天一直在輸液。17日時，狗狗肚子開始脹起來，醫師說是內臟已經出血。狗狗的肝腎功能都不行，也沒法手術。到20日，它站不起來，醫師說不行了，只能給輸點止疼的藥。

當時，妹妹要來看它，她怕來不及就拍了視頻。「當時它都喘不上氣了，我跟牠說：『我知道你難受，就走吧。』它就拜了拜，然後躺到了我懷裡，就走了。」

為什麼覺得它的動作是在拜別，徐女士說，四、五年前，它有過一樣的動作。當時是它很好的玩伴被找回來了，看得出來它很興奮，之後再也沒有過了。我平時訓練它，它會聽我的指令：坐、躺、握手都會。「我感覺它其實能聽懂話。平時我早上出門的時候，我說咱們上班去吧，它就跟著我就往外走。到了晚上我說你睡覺吧，它就上自己的床了。」