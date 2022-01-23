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當孩子面前家暴妻子 陝西高幹遭撤職、拘留5日

中國新聞組╱北京23日電
網傳國企高幹王鵬飛涉嫌暴打妻子，他已遭撤職、拘五日。（視頻截圖）
網傳國企高幹王鵬飛涉嫌暴打妻子，他已遭撤職、拘五日。（視頻截圖）

陝西男子王鵬飛當著孩子面前家暴王姓妻子，西安市公安局灞橋分局依反家庭暴力法、治安管理處罰法規定，對王鵬飛處五日拘留，也對王女給予批評教育；王鵬飛是陝西空港新絲路商貿公司綜合部副經理，因家暴也遭公司撤職。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，這起家暴案鬧得沸沸揚揚，頻中男子一直用重拳擊打女方頭部，女子懷裡還護著一個嚇得一直哭的孩子，一邊被暴打一邊不停安慰孩子：「寶寶不害怕噢」。但有知情人士暴露，其實妻子也打了丈夫，但是視頻裡只有丈夫家暴妻子；後來一位女長者抱走大哭的孩子，也沒有阻止男人打女人。

針對王鵬飛家暴只被拘留五日，網友紛紛氣憤留言，「拘留5天？ 拘留這麼短的天數是無法讓他正視這個問題嚴重性」、「居然只是拘留五天？ 還要批評教育女的？」、「女方被暴打還要女方認識錯誤？」、

「這是被打還不能還手了？」、「「因為女的使衝突升級？導致男的毆打？還批評教育女的？」

疑為家暴事件中的女方日前發文：「這就是王鵬飛禽獸一樣的行為，從我們訂婚到結婚，我爸媽理解他們家條件不好，我們那邊彩禮都是8萬多，我們只要了6萬，結婚時還回去了1萬，別的什麼要求都沒提，結果他們家房子沒裝修、一件家具家電甚至床單被罩都沒買，當時我想著人好就行了，結果一切都是我想錯了。我從來沒有想過一次又一次的家暴會發生在我身上。」

文中並說：「懷孕了王鵬飛家裡沒有任何人打過電話問過一句……，包括坐月子他們家也不管不問」、「打我也不是第一次了，懷孕的時候打我，坐月子的時候罵我罵我媽，50多天的時候生氣把我娃使勁扔在床上，後面太多次我都忘了。」文中還稱，「我爸爸媽媽讓我為了孩子有個完整家庭去忍。」

網傳國企高幹王鵬飛涉嫌暴打妻子，他已遭撤職、拘五日。（視頻截圖）
網傳國企高幹王鵬飛涉嫌暴打妻子，他已遭撤職、拘五日。（視頻截圖）
網傳國企高幹王鵬飛涉嫌暴打妻子，他已遭撤職、拘五日。（視頻截圖）
網傳國企高幹王鵬飛涉嫌暴打妻子，他已遭撤職、拘五日。（視頻截圖）

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