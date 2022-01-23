長沙90後滑翔傘教練「御劍飛行」 圓武俠夢還得創意獎

劉伯君身著青色長袍、白色褲腿扎進黑色長靴，腳踩一把「仙劍」，在高達200多米的天空中滑翔。有如一位武功高強的仙俠正欣賞美景、遊歷人間。（取材自瀟湘晨報）

劉伯君日前在社交帳號裡曬出一段視頻。視頻中，他身著青色長袍、白色褲腿扎進黑色長靴。最惹眼的是，劉伯君腳踩一把「仙劍」，在高達200多米的天空中滑翔。道袍在風力的作用下翻飛，有如一位武功高強的仙俠正欣賞美景、遊歷人間。

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瀟湘晨報報導，30歲的劉伯君是長沙黑麋峰景區的一名滑翔傘教練。自去年起，公司在滑翔傘教練員們之間開展滑翔傘化妝比賽。這是劉伯君第二次參賽，這身「御劍飛行」的造型拿到了本次比賽的最佳創意獎。

去年這個時候，劉伯君搭配了一套「奇裝異服」：整齊的白襯衣、黑領帶搭配藏青色西裝，一個馬臉頭套再加上一對翅膀，讓人看了忍俊不禁。

思忖良久，劉伯君決定今年以「御劍飛行」造型登場。 「我讀高中時喜歡看武俠，仙劍奇俠傳當時剛好在播出。」喜愛武俠的劉伯君以此為靈感，開始了為期一周的服化、道具準備。

報導指出，為製作視頻中這把「仙劍」，劉伯君利用空餘時間，在滑翔傘基地附近收集一些廢舊材料，比如鋼管、泡沫板，再在網上買好了做裝飾用的汽車 膠。用廢舊鋼管做劍的支架，泡沫板做劍身，再用灰色的汽車膠黏貼好，一把高一米八的「仙劍」就完成了。劉伯君說，「這把劍的高度，跟我差不多。」

手持長劍，身穿白色古裝、袖口用布條紮緊，背上披著青色長袍，劉伯君的裝扮儼然一位大俠。憑著這身打扮，他也成為了今年滑翔傘化妝比賽中最靚的仔。

報導說，在滑翔傘化妝比賽中，劉伯君從高度約300米的起跳台衝出，藉著風力，嘗試站上自己製作的劍。「第一次嘗試，沒想到站上去還比較順利。」劉伯君回憶，「在空中的時間有5分多鐘。我用了橡膠製的繩索，劍是用這個繩子綁起來的。」除了服裝、造型，其他設備和操作與劉伯君平日里帶遊客體驗滑翔傘無異，並不會產生安全問題。

比賽結束後，劉伯君的這套造型獲評「最佳創意獎」。他將「御劍飛行」視頻上傳至社交網路，配文「修行三十載，今日築基」，立刻引發了網友的大討論。

有人開玩笑「自信一點，把棚子去掉」，報導稱，劉伯君認真回覆「暫時必須雙法器飛行，沒了飛黃騰達大黃棚就只能地上滑板子」；更多人心中的武俠夢被激發，有人留言「這個御劍術失傳多年了吧。」、「這位道友，何不拜入我天道宗，賜予下等靈器一把，豈不樂哉。」