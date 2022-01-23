直播沒開濾鏡 抖音網紅「小林心如」翻車秒變容嬤嬤

女網紅夏紫薇未開濾鏡的模樣。(視頻截圖)

網紅圈門檻低，只要美顏濾鏡一開，人人都擁有盛世美顏，但近年因美顏濾鏡翻車的網紅也不在少數。網紅夏紫薇以模仿《還珠格格》裡由林心如 飾演的「紫薇格格」出名，她日前直播時忘記開濾鏡，不僅V型瓜子臉變成圓臉，過濃的「黑眼圈」眼妝更是嚇壞了一票網友，紛紛留言「妳不是紫薇，妳是紫菜」。

本名黃夢曲的夏紫薇一開始打著「小林心如」的稱號開創抖音 頻道，她刻意穿上《還珠格格》裡的清宮戲服，梳起髮髻，充滿機智的台詞及神似林心如的臉蛋，很快讓她引起討論。

有次王思聰來看她直播，夏紫薇假裝自己看不見說著「思聰～我眼睛已經看不見了～思聰～你在哪？我的天呀」，逗樂王思聰打賞人民幣8萬元後，夏紫薇瞬間又看得見的說：「我的天啊！我看見了」。她也因此聲名大躁。

除了古裝扮相，夏紫薇現代裝扮也在盡力模仿林心如。透過模仿林心如，夏紫薇成功在網紅圈中脫穎而出，順利躋身「百萬級網紅」行列。

自媒體「文藝圈娛樂號」報導，夏紫薇收獲人氣之後也加入直播帶貨大軍。 但在最新的直播預告片中，夏紫薇的容貌發生很大的變化。鏡頭前，原本的V型臉大了一圈，變得有些圓潤，也飄出大媽味。與林心如十分相似的眼睛也變了樣，過濃的眼妝讓眼袋下掛著兩個大黑眼圈，妝容十分突兀。

網友毫不留情地吐槽道「這也太慘不忍睹了，無處下眼」、「這是熊貓妝嗎」、「相差太大了吧」、「你多久沒睡了」。網友的留言十分犀利，但夏紫薇並沒有生氣，她回覆「（美顏）沒開到10級」。有網友質疑她不是本人，夏紫薇則是幽默的自黑「可能是容嬤嬤」吧。