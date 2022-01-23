不再瞇眼、塌鼻 中國攝影師反歧視作品登紐約時報廣場

作品中三位女性模特分別為白種人、黃種人和黑種人，三人緊靠一起彼此相連，作者希望藉此呼籲共同生活在地球這個大家庭的所有人都應互愛互助。（取材自環球網）

前陣子，三隻松鼠廣告、電影「雄獅少年」角色等都因「瞇瞇眼」形象或妝容，接連引發「醜化中國人」爭議。最近，中國攝影 師羅冰拍攝的反歧視作品登上美國紐約時報廣場 大屏，代表不同人種的三位女性模特，其中黃種人的女模特未再出現「瞇瞇眼」、「塌鼻梁」等西方刻板印象，獲得眾多中國網友關注和點讚。

中國攝影師羅冰拍攝的反歧視作品登上美國紐約時報廣場大屏。（取材自Instagram）

觀察者網報導，攝影師將羅冰登上時報廣場大屏幕的作品「All in Love」（同愛）是以「反對種族歧視 」為主題的創作。作品中三位女性模特分別為白種人、黃種人和黑種人，三人緊靠一起彼此相連。希望藉這組圖呼籲共同生活在地球這個大家庭的所有人都應互愛互助，人人平等，無論是什麼膚色，美麗、優雅應是所有女性的代名詞。

羅冰近日在社交媒體上發文表示，拍這組照片的初衷是想表達各種膚色的女性都是美的代表，但作為一名中國攝影師，也有希望向全世界展示更多東方之美的私心。

不同於近期爆出「瞇瞇眼」形象或妝容的作品，在這組照片裡，代表黃種人的中國女模特化著清麗溫婉的東方妝容，沒有出現「瞇瞇眼」、「塌鼻梁」等西方關於亞洲人的刻板印象，無論是相貌還是妝容都符合當下的主流審美。

而且照片裡也不是中國姑娘「獨美」，三個人種的姑娘都展現了不同種族獨具特色的美感，獲得眾多中國網友關注和點讚。不過，也有人質疑攝影師在時報廣場的此舉是在打廣告炒作。

有網友表示，這組照片一方面能說明攝影師、化妝師等有著符合東方主流的審美觀念，沒有諂媚迎合西方對亞洲人的刻板印象；另一方面，能在西方國家的地標性景區展出這樣一張打破所謂「高級臉」概念的東方面孔，也是對東方審美話語權的一次爭奪，值得鼓勵。